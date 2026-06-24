Buski\'de 2 görevden alma ve 2 yeni atama

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında bürokratik değişim sürüyor. Büyükşehir'in halen tutuklu bulunan eski Başkanı Mustafa Bozbey döneminde BUSKİ Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayan Görükle Şube Müdürü Fatih Keskinoğlu görevden alındı. Keskinoğlu kurumda düz mühendis kadrosuna çekildi. Keskinoğlu'nun yerine ise Görükle Şube Müdürü olarak Furkan Şemşek getirildi.

BUSKİ'de bir değişim de Özel Kalem Müdürlüğü'nde gerçekleşiyor.

Kurumda önceki yönetim döneminde istisnai kadro ile Özel Kalem Müdürlüğü'nde memuriyete başlatılan Selçuk Güzeller de görevden el çektirildi. Güzeller BUSKİ'nin Batı Arıtma Tesisi'ne düz memur olarak görevlendirildi.

Ayrıca Güzeller'in yerine bu göreve, AK Parti İl Başkanlığı Sekreteri Ayça Bayramoğlu'nun istisnai kadrodan Buski Özel Kalem Müdürü olarak göreve başlatılması için de yazısının Ankara'ya yazıldığı öğrenildi.

Bu arada BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu'nun Ekim ayında yaş haddinden emekliye ayrılacağı, erken izne çıkarılarak, yerine yeni bir atama yapılana dek Genel Müdür Yardımcılarından Mesut Boz'un vekalet edeceği de dillendiriliyor - BURSA