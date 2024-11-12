Bursa'da Güvenlik Görevlilerinin Çekilmesine Tepki! - Son Dakika
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Politika

Bursa'da Güvenlik Görevlilerinin Çekilmesine Tepki!

Bursa\'da Güvenlik Görevlilerinin Çekilmesine Tepki!

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi eserlerdeki güvenlik görevlilerini geri çekmesini eleştirerek, CHP'li belediyenin tasarruf gerekçesiyle tarihi değerleri tehdit ettiğini savundu. Gürkan, gerçek tasarruf tedbirlerinin başka alanlarda yapılması gerektiğini belirtti.

12.11.2024 13:46  Güncelleme: 13:49
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Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tarihi cami, külliye ve türbelerdeki 82 özel güvenlik görevlisini tasarruf tedbirleri gerekçesiyle geri çekmesine AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan tepki gösterdi. Gürkan, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin kadim tarihimizin emanetlerine gözünü diktiğini ifade ederek, "Tasarruf yapmaya, yurt dışı gezilerden, gereksiz işleri sonlandırmaktan, festival ve konserlerden başlayın" dedi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, yazılı bir açıklama yaptı.

Bursa'nın UNESCO Dünya Miras listesine o tarihi eser ve külliyeler ile girdiğini hatırlatan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Dün eleştirdiğimiz, uyardığımız CHP'li Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kadim tarihimizin emanetlerine gözünü dikmiş, adına da tasarruf demiş. Bizim yönetimimizdeki belediyelerimiz, yalnızca Payitaht Bursa'mızda değil, gönül coğrafyamızda ve evladı fatihanda bulunan, kültür hazinelerimiz ecdat yadigarı eserlerin, cami ve külliyelerin korunması ve temizliğinin hassasiyetle yapılması için geçmiş dönemde karar alınmış ve bu karar örnek olmuştu. Bu uygulamadan mı, tarihten mi rahatsız oldunuz? Tasarruf yapmaya; yurt dışı gezilerinizden, gereksiz işlerinizi sonlandırmaktan, Festival ve Konserlerinizden başlayın. Balkanlar, Rumeli ve Payitaht Bursa'mızda sancak gibi duran bu eserler hepimize emanet. Bu yanlıştan dönün, ya da gerçek niyetinizi söyleyin. Size Bursa ağır geldi biliyoruz. Amacınızın tasarruf olmadığını da biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki tarihi eser, külliye, cami ve türbelerdeki 82 özel güvenlik görevlisini 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren tasarruf tedbirleri gerekçesiyle geri çekeceğini duyurmuştu. Büyükşehir Belediyesi hem müftülük hem de Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne yazı göndermişti. Bursa'daki külliye ve tarihi eserlerde 82 özel güvenlik görev yapıyor.

Öte yandan, Bursa Valisi Erol Ayyıldız da gelişmeleri yakından takip ediyor. Vali Ayyıldız, Müftülük ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile bir toplantı yaptı, konunun çözüleceğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bursa'da Güvenlik Görevlilerinin Çekilmesine Tepki! - Son Dakika

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