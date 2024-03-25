Bursa'daki STK'lardan Aktaş'a destek sözü
'Ecdat emaneti Bursa'ya vefa yakışır'
BURSA - Bursa STK'lar Platformu, "Kafa karışıklığına yer yok. 'Ecdat emaneti Bursa'ya vefa yakışır' düsturuyla tüm gücümüzle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ı destekleyeceğiz" açıklamasında bulundu.
Bursa STK'lar Platformunu oluşturan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bursa Şubesi'nde bir araya geldi. Bursa'da yaşayan ve sosyal hayatın bir çok alanında aktif faaliyetlerde bulunan, gelişmiş toplumlarda fikir üretme, bu yönde pratik çalışmalar ortaya koymada önemli bir yere sahip olan sivil toplum kuruluşları olarak bir karar aldıklarını belirten Bursa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Sözcüsü Tahsin Kara, yerel yönetimlerin seçiminde doğru tercihlerle yönetilmesi hususunda görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı doğduğu kanaatinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik hizmetleriyle başlayıp bugünlere uzanan süreçte şehirlerimizin esas kimliğine kavuşması, yaşana bilirlik düzeyinin artırılması, her ilin gerçek belediyecilik hizmetleriyle baştan imar edilmesi yönünde ciddi çalışmalar yapıldığını belirten Kara, "Bursa'da da bu gelişmişlikten payını önemli ölçüde almıştır. Yeni dönemde çok daha etkin alacağına inancımız tamdır. Tüm bu hizmetler yanında uluslararası arenadaki kararlı duruş, gündem belirleyen söylemler ve Türkiye yüzyılı vizyonu STK üyeleri ve Bursalılar olarak dönüm noktası niteliğindedir. Bu noktada ortaya konan vizyonun, hizmet odaklı belediyeciliğin ve daha büyük hedeflere ulaşmak adına mevcut anlayışın sürdürülmesini sonuna kadar destekliyoruz. Küresel vizyonlara sahip yöneticilerimizin bu vizyonlarını önce yerelde sonrasında genelde hayata geçirebilmeleri adına sunacağımız destek oldukça elzem roldedir. Farklı isimler, söylemler çatısı altında oluşturulmuş, yeni bir vizyon ortaya koyma iddiasıyla çeşitli partiler siyasi hayatımıza girmiştir. Bu manada bölünmelerin doğru sonuç vermeyeceği gibi büyük bir tehlikeyi de doğuracağı kaçınılmaz bir sonuç olarak öne çıkıyor. Bizlerin adresi bellidir. Bu güne kadar yapılanları teminat görerek bundan sonra yapılacakların da bu yönde olacağı kanaatindeyiz" dedi.
Daha yaşanabilir, refahı yüksek şehirler için, ecdadın bakiyesini arttırarak geliştirecek bir yapıya kavuşmak için destekleyeceklerinin net bir şekilde ortada olduğunu ifade eden Kara, "İrademizi ortaya koyacağımız yegane mecra ülkemizi asil unsurlarının ve misyonunun doğrultusuna çeviren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hareket merkezidir. Bilhassa şehrimiz üzerinde hayalleri olan, mütedeyyin ve milli değerlere önem veren yapının devamını önceleyen hemşerilerimizin hassasiyet göstermesini istirham ediyoruz. Bu çerçevede Bursa'mızda bu hareketin Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın temsiliyetinde, diğer ilçe belediyelerindeki Cumhur İttifakı Başkan adaylarını 31 Mart 2024 Mahalli İdareler seçimlerinde, büyük hedeflere ulaşma yolunda 'kafa karışıklığına yer yok' ve de 'Ecdat emaneti Bursa'ya vefa yakışır' düsturuyla tüm gücümüzle desteklediğimizi, kamuoyuna saygı ile bildiririz" diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum mitinginde yaptığı konuşmada, Silahlı İnsansız Hava Araçlarıyla sınırımızdan 300-350 kilometre ötede hainleri tespit ettiklerini ve Türkiye'yi bölücü terör belasından kurtarıncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Erdoğan ayrıca Çorum'un başarılarından ve desteklerinden bahsederek, Çorum'un yeni başarılara imza atması için ilave yatırımlar yapacaklarını belirtti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara seslendi. Konuşmasında, emekli aylıklarının artışı ve bayram ikramiyesi hakkında bilgi veren Erdoğan, ayrıca enflasyonun düşeceğini ve ekonomik durumun iyileşeceğini söyledi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı. Özel, bakanların AK Parti için oy istemesini değerlendirirken, ''Bu, Erdoğan'ın yeni rejiminin çuvalladığını gösteren bir itiraf. Mehmet Uçum, bu tek kişilik hükümet sistemi dediğimiz sistemi anlatırken bakanların siyasi değil, bürokrat olacaklarını; siyaseti Erdoğan'ın ve partinin yapacağını söylüyordu. Şimdi bütün bakanları sahaya indirmek, yeni tasarımdan onların da memnun olmadığını gösteriyor. Ama sonuçta bu bakanların sahada etkili olmaları da çok güç. Çünkü halktan oy almış, Meclis’ten güven oyu almış, yetki almış kişiler değil; Erdoğan'ın dolma kaleminin mürekkebi onlar. Bir gün atıyor, bir gün azlediyor. İçlerinde iki bakan ise kamuoyu tarafından daha çok bilinen bakanlar. Birisi MİT Müsteşarlığı gibi çok mahrem bir görevden geliyor -zaten doğru değil bir MİT Müşteşarının bakan haline getirilmesi-. Diğeri de İçişleri Bakanlığı gibi polisin, emniyetin, jandarmanın bağlı olduğu, hepimizin güvenliğinden sorumlu olduğu bir bakan. Bu bakanlar, eskiden seçim döneminde zaten yasaklı olurlardı, yerlerine tarafsızlar atanırdı. Şimdi bu bakanlardan medet umuyorlar. Bu da içinde bulundukları acziyeti gösteriyor'' dedi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
İYİ Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Murat Sesli'nin seçim bürosu açılışına binlerce kişi katılarak destek verdi. Sesli, açılışta yaptığı konuşmada önceki dönem başkanlarından Halil Posbıyık'ı eleştirerek hizmetlerini sorguladı. Ayrıca, AK Parti adayı İbrahim Sezer'e de göndermelerde bulundu.
Cumhur İttifakı AK Parti Tepebaşı Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sazova Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşla bir araya geldi. Başkan Yüzügüllü, Sazova Mahallesi vatandaşlarıyla kucaklaşarak Ramazanlarını kutladı ve birlik beraberlik mesajı verdi.
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