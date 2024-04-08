Bursa İl Seçim Müdürü hakkında soruşturma açıldı
Mazbata töreninde Bozbey'e alkış isteyen ve alkışı yetersiz bulan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü US hakkında soruşturma açıldı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mustafa Bozbey'in mazbata töreninde Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet US vatandaşlardan alkış istedi. Yapılan alkışı yetersiz bulan US hakkında ortaya çıkan görüntüler sonrası Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı idari soruşturma başlattı.
BUSKİ önünde toplanan kalabalığın önünde 5 Nisan 2024 tarihinde Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz'dan mazbatasını alan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e alkış istedi. Alkışı yetersiz bulan Us, yaptığı konuşmada ise, "Değerli Bursalılar, Canla Başla Çalıştınız Mustafa Bozbey Başkanınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Değerli alkışlarınız bu kadar mı? Bu kadar mı beklediniz? Biraz daha lütfen" ifadelerini kullandı.
Görüntülerin ardından Mehmet US hakkında Yüksek Seçim Kurulu ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da 298 sayılı yasanın 138 maddesi gereğince idari soruşturma başlattı.
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