Bursa'ya Yeni Başkan Vekili: Şahin Biba

09.04.2026 14:21
Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılması sonrası AK Parti'li Şahin Biba, Bursa Başkan Vekili olarak seçildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinde, tutuklanan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in görevden uzaklaştırılması nedeniyle yapılan oylamada, Başkan Vekilliğine AK Parti'li Meclis Üyesi Şahin Biba seçildi.

Mustafa Bozbey'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlarından tutuklanması ve geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasının ardından, belediye meclisi, yeni başkan vekilini seçmek için belediye binasındaki Meclis Salonu'nda toplandı.

Meclis Başkan Vekili Oktay Yılmaz, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda, B fıkrası hükümleri gereğince bugün belediye başkan vekilinin seçileceğini kaydetti.

Toplantıya katılmayan CHP Grubu, vekil seçimi için aday da çıkarmadı. AK Parti ve MHP Grubu ise AK Parti Grup Sözcüsü Şahin Biba'yı aday gösterdi.

Ardından yapılan gizli oylamada, ilk iki turda istenilen çoğunluk sağlanamadı.

Salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda 61 oy alan Şahin Biba, Belediye Başkan Vekili seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçilen Biba, seçiminin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Bu süreçte şahsına gösterilen güven, destek ve teveccüh için Cumhur İttifakı üyelerine, teşekkür eden Biba, şunları kaydetti:

"Demokrasi, milletimizin temsil vasıtasıdır. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri de bu temsilin şehirler üzerindeki en önemli temsil makamıdır. Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, Bursalıların temsilcisidir. Bugün meclisimizin aldığı bu karar da milletimin iradesinin tecellisidir. Millet iradesine saygı, sandıkla oluşan, meclis çoğunluğuna da saygı duymayı gerektirir. Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üye dağılımı bellidir. Çoğunluk, Cumhur İttifakı'ndadır. Bursa'nın iradesi, sadece bir söylemden değil, meclisteki temsil dağılımından da okunur. Herkesi hukuk içinde işleyen bu demokratik sürece ve milletin meclise yansıyan tercihine saygı duymaya davet ediyorum."

Biba, makamların gelip geçici olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Asıl olan bulunduğumuz görevlerde şehrimize ne kattığımız, insanımıza nasıl dokunduğumuz ve ardımızda nasıl bir hizmet izi bıraktığımızdır. Bizim anlayışımız da görev, unvan değil sorumluluktur. Yetki, ayrıcalık değil millete hizmet vesilesidir. Bu bilinçle hiçbir bahaneye sığınmadan, hiçbir mazeretin arkasına saklanmadan tüm enerjimizi ve gayretimizi Bursa'ya hizmete ayıracağız. Çünkü bizim siyaset anlayışımızın merkezinde mazeret değil hizmet, polemik değil eser üretmek vardır. Tek gündemimiz Bursa, tek önceliğimiz Bursalı hemşerilerimizin huzuru, refah ve memnuniyeti olacaktır."

Kaynak: AA

