Saadet Partisi, mücadelesine devam edeceğini söyledi

'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİMİZE BURADAN BİR KEZ DAHA SÖZ VERİYORUZ'

TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi (SP) grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Bülent Kaya, aydınlık günleri özlemle beklediklerini dile getirerek, "Ampulle aydınlıkmış gibi gösterilen zifiri karanlıklardan kurtulup aydınlığa kavuşacağımız günlerin özlem ve heyecanıyla bize emanet ettiğiniz haklarınızı sonuna kadar savunmaya ve bu ülkenin aydınlık yarınları için kınayanın kınamasını aldırış etmeden tatlı su balıklarına, şekerli suya üşüşenlere, milletin kaynaklarından testisini haram bir şekilde doldurma telaşında olanlara inat mücadelemize devam edeceğimize buradan bir kez daha söz veriyoruz" dedi.

Bülent Kaya, 22 ve 23 Aralık 2023 tarihlerinde teröristlerin saldırılarında şehit olan askerlere rahmet dileyerek, "Tüm terör örgütlerini ve terör eylemlerini lanetlediğimizi, terörün, çatışmanın ve şiddetin karşısında olduğumuzu, terörün sona erdirilmesi için muhalefette olalım ya da iktidarda olalım bulunduğumuz konumun gereğini yapmaktan, gereğini söylemekten geri durmayacağımızı bu kürsüden bir kez daha ilan ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Saadet Partisi'nin konuşmasıyla, gruplar adına konuşmalar tamamlandı. Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Besti KARALAR/ ANKARA,