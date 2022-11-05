EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhur İttifakı'nın ortağı Destici sayı verdi - Son Dakika
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EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhur İttifakı'nın ortağı Destici sayı verdi

05.11.2022 17:31

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Haberler.com ekranlarında EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 4.5 milyon civarında EYT'li olduğunu söyleyen Destici, "İlk aşamada emekli olacak sayısı 900 bin civarı bekleniyor." dedi.

Haberler.com Youtube Kanalı'nda Genel Yayın Yönetmeni Avukat Bedia Teymur ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin sorularını yanıtlayan BBP lideri Mustafa Destici, yılbaşında çıkması beklenen EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişinin emekli olacağında dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"HERKESİ KAPSAYACAK"

Destici EYT için, "8 Eylül 1999'dan önce işe girmiş olan herkesi kapsayacak. Yani beklentileri karşılayacağını ümit ediyorum. Burada 4.5 milyon civarında vatandaşımız var. Bunların hepsi birden emekli olmayacak. Çalışırken öğretmen veya daire başkanı ise yüksek maaş alıyorsa kolay kolay emekli olmaz. Çünkü, emekli olduğunda maaşı belki yarı yarıya belki üçte iki oranında düşecek.

"İLK ETAPTA 900 BİN KİŞİNİN EMEKLİ OLMASI BEKLENİYOR"

Dolayısıyla ilk aşamada emekli olacak sayısı 900 bin civarı bekleniyor. Bu maliyeti de Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşılayabilecek güçtedir" diyerek EYT konusunda detayları paylaştı.

"BENDE EYT MAĞDURUYUM"

EYT'nin bir hak olduğunu ve bu hakkın verilmesi gerektiğini söyleyen Destici, kendisinin de bir EYT mağduru olduğunu söyledi. Destici, şu an emekli olduğunu fakat üç yıl beklediğini de ifade etti.

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Son Dakika Politika EYT düzenlemesiyle ilk etapta kaç kişi emekli olacak? Cumhur İttifakı'nın ortağı Destici sayı verdi - Son Dakika


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