Büyükataman Bursa'da muhtarlıkların kaldırılması iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Büyükataman Bursa'da muhtarlıkların kaldırılması iddiasını yalanladı

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bursa Osmangazi'de muhtarlarla buluştuğu toplantıda muhtarlıkların kaldırılması iddiasını yalanladı. Büyükataman, Terörsüz Türkiye sürecinin ülkenin güçlenmesi anlamına geldiğini, refah döneminin başlayacağını söyledi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, istikrarsızlık son bulacak, lider ülke Türkiye'nin öncülüğünde huzur, barış ve Allah'ın izniyle refah dönemi başlayacaktır." dedi.

Büyükataman, partisinin Osmangazi İlçe Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Osmangazi'nin 100 günlük saha, iletişim ve çalışma programı" kapsamında muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, muhtarların, devletin mahallelerdeki temsilcisi ve demokrasinin itibarı olduğunu vurguladı.

Muhtarsız idari sistemin, Türkiye Cumhuriyeti yönetim sistemine aykırı olduğunu dile getiren Büyükataman, şunları söyledi:

"Son günlerde muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimizi iddia eden birtakım yalan şebekeleri ortaya çıkmıştır. Özellikle belirtmek isterim ki muhtarlıkların kaldırılmasını istediğimiz iddiası sonuna kadar yalandır. Milliyetçi Hareket Partisinin hiçbir zaman muhtarlıkların kaldırılması şeklinde bir görüşü asla söz konusu olmamıştır. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak her zaman muhtarlarımızın yanındayız, muhtarlıkların yaşatılmasını istiyor ve sizlerin her zaman tercümanı olmaya devam ediyoruz."

"Türkiye'nin öncülüğünde refah dönemi başlayacaktır"

Büyükataman, Terörsüz Türkiye sürecinin milli birlik ve bağımsızlığa sahip çıkmak anlamına geldiğine değinerek, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye, ülkenin güçlenmesi, bölgemizin huzura kavuşması demektir. Bu kutlu mücadeleye siyonizmin yenilmesi, kan emici emperyalizmin bölgemizden sökülüp atılması anlamına geleceği göz ardı edilmemelidir. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği gibi, Terörsüz Türkiye birlikte ve dirlikte yaşama iradesi, gönül ve kültür coğrafyamızla beraber insanlığa adaletli bir nizam vadeden Türkiye merkezli yeni bir medeniyet inşasının şuurudur. Birilerinin siyasi mevzi ve menfaat kazanmak uğruna yürüttükleri karalama kampanyaları bizi bu kutlu yoldan, bu mübarek çalışmadan asla alıkoyamayacaktır. Devletimizin ve milletimizin kararı bu konuda nettir. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, istikrarsızlık son bulacak, lider ülke Türkiye'nin öncülüğünde huzur, barış ve Allah'ın izniyle refah dönemi başlayacaktır."

Küresel arenada yaşanan savaş ve gerginliğin dünya güvenliğini tehdit ettiğini belirten Büyükataman, şunları kaydetti:

"Gazze'de sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ne yazık ki devam etmekte, ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik sürmekte, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler tüm dünyanın huzurunu tehdit etmektedir. Ukrayna-Rusya Savaşı'nın son bulmasına yönelik girişimler henüz sonuca ulaşamamıştır. Avrupa'da yaşanan kaos her geçen gün artmaktadır. Tüm bunlar bize Türkiye'nin dirliğinin ve düzenin ne derece önemli olduğunu net bir şekilde göstermektedir. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti güçlü devlet geleneği, kurumsal hafızası ve devlet tecrübesiyle ihtiyaç duyulan tedbirleri zamanında almakta, milli menfaatlerini koruma iradesini kararlılıkla ortaya koymaktadır."

Programa MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, MHP Osmangazi İlçe Başkanı Serdar Burulday, partililer ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA
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