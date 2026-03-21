Büyükataman: Terörsüz Türkiye İçin Kararlıyız

21.03.2026 21:40
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, terörsüz bir Türkiye hedefi ile milli politikaların önemini vurguladı.

1) MHP GENEL SEKRETERİ BÜYÜKATAMAN: TERÖRSÜZ TÜRKİYE GERÇEKLEŞECEK, TÜRK VE TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZ BAŞARIYA ULAŞACAKTIR

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Bizim meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yüz yılını şekillendirecek milli politikalar üretmektir. Muhalefetin, sığ ve hamasi gündeminde yerinde sayacak vaktimiz yoktur. Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz mutlaka başarıya ulaşacaktır" dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Salonu'nda MHP Bursa İl Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına Genel Sekreter İsmet Büyükataman da katıldı. Programda Büyükataman'ın yanı sıra, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ve partililer de yer aldı. Törende konuşan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Her türlü kirli yol ve yöntem denenmiş, acılarımız sınanmış, inançlarımız, hayat tarzlarımız, milli ve manevi duygularımız, özgürlük alanlarımız istismar edilerek milli birliğimiz hedef alınmıştır. Hamdolsun, Türk milleti karanlık senaryolara geçit vermemiştir. Devletimizin ve milletimizin karşı karşıya kaldığı tüm bu riskler karşısında Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir zaman kayıtsız kalmamıştır. Partimiz, milletimizin birliğinin korunması için önemli bir misyon üstlenmiş, devletimizin bekası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Taşıdığı misyonun bilinciyle Türkiye'nin içinden geçtiği her kritik dönemde sorumluluk almış, gelecek saldırılara göğsünü siper etmekten çekinmemiştir" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE CUMHURİYETİ TÜM BU TEHDİTERLE BAŞA ÇIKACAK KUDRETE SAHİPTİR'

Lübnan meselesinin yalnız Lübnan'ın meselesi değil, aynı zamanda bölgenin geleceği ve Türkiye'nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı bir stratejik mesele olduğunu belirten Büyükataman, "Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti tüm bu tehditlerle başa çıkacak kudrete sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti bölgesinde en istikrarlı ve güvenilir ülke konumundadır. Bölgemizde yahut ülkemizin içinde hiçbir kirli planın işlemesine izin verilmeyecektir. Türkiye'mizin birlik ve beraberliği sonuna kadar kararlılıkla muhafaza edilecektir" diye konuştu.

'MUHALEFETİN BU SORUMSUZ VE MENFAATPEREST SİYASET ANLAYIŞI TÜRKİYE'YE AYAK BAĞIDIR'

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'na saldıran menfaatperestlerin maskelerinin düştüğü söyleyen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin etrafı savaşlarla çevrilmişken, siyasetini mahkeme kapılarında, yolsuzluk dosyaları üzerinden şekillendiren CHP tükenmiş durumdadır. CHP Genel Başkanı yolsuzluk soruşturması süren İBB Başkanı'nın esiri olmuştur. Ne yazık ki CHP'nin, Türkiye'nin meselelerini ciddiyetle ele alacak vizyonu olmadığı gibi böyle bir derdi de yoktur. Diğer yandan Terörsüz Türkiye hedefi ile teröre taviz verdiğimizi iddia eden İP Genel Başkanı ise öngörüsüzlüğü ile tarihe geçmiştir. İP'in Terörsüz Türkiye hedefimize yönelik karalama kampanyasının tamamının palavra olduğu bugün daha net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Muhalefetin bu sorumsuz ve menfaatperest siyaset anlayışı Türkiye'ye ayak bağıdır."

'BİZİM MESELEMİZ, MİLLİ POLİTİKALAR ÜRETMEKTİR'

Türkiye'nin bekası ve milletin güvenli yarınlara ulaşması için Cumhur İttifakı'nın milletle omuz omuza yürüdüğünü ifade eden Büyükataman, şunları söyledi:

"Bizim meselemiz Türkiye Cumhuriyeti'nin önümüzdeki yüz yılını şekillendirecek milli politikalar üretmektir. Muhalefetin, sığ ve hamasi gündeminde yerinde sayacak vaktimiz yoktur. Terörsüz Türkiye gerçekleşecek, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz mutlaka başarıya ulaşacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı, Türk milletinin huzuruna, güvenliğine, refahına, istiklal ve istikbaline ne pahasına olursa olsun sonuna kadar sahip çıkacaktır."

Konuşmaların ardından partililer birbirleriyle bayramlaştı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
