Büyükelçi Anderson Ankara'ya Döndü

Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçisi Jennifer Anderson, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Jennifer Anderson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Krallık'ın Türkiye'ye Atanmış Büyükelçisi olarak, Ankara'ya yeniden dönmüş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çok özel bir uçuş için teşekkürler Türk Hava Yolları. Havacılık, ticaret ve diğer pek çok öncelikli alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü bağları daha da geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Hoşbulduk" ifadelerini kullandı.

Anderson, daha önce 2017-2020 yılları arasında Birleşik Krallık'ın Ankara Büyükelçiliğinde Misyon Şefi Yardımcısı olarak görev yapmıştı.