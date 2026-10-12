Büyükelçi Başçeri, KKTC'ye yönelik ambargolara karşı dayanışma çağrısı yaptı - Son Dakika
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Büyükelçi Başçeri, KKTC'ye yönelik ambargolara karşı dayanışma çağrısı yaptı

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Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'deki panelde ülkenin Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı olduğunu belirtti. KKTC halkına uygulanan izolasyon ve ambargolara karşı dayanışma çağrısı yapan Başçeri, Türkiye'nin desteğinin süreceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" panelinde konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, "KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Konferans Salonu'nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Türk Dünyası Diyalogları: Ortak Gelecek, Ortak Vizyon" paneli düzenlendi. Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara'da gerçekleştireceği 13. Zirve öncesinde düzenlenen panelde, KKTC'nin Türk dünyasındaki konumu, uluslararası tanınma mücadelesi, Doğu Akdeniz'deki güvenlik gelişmeleri ve Türk devletleri arasındaki iş birliği ele alındı.

Panelde Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, TDT Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu ve AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan konuşma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise programa video mesaj gönderdi.

"KKTC, Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'nin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk halkına uygulanan izolasyon ve ambargolara karşı dayanışma çağrısında bulundu. KKTC'nin 2022 yılından bu yana TDT'de gözlemci üye olduğunu, Aksakallar Konseyinin 17. toplantısına ev sahipliği yaptığını ve Kasım 2025'te Türk Akademisine gözlemci üye olduğunu hatırlatan Başçeri, ülkeyi Türk dünyasının Doğu Akdeniz'deki parlayan yıldızı olarak nitelendirdi. Başçeri, "Türk dünyasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerimize uygulanan haksız, insanlık dışı izolasyonlara ve ambargolara karşı dayanışma içinde olması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'ye yönelik desteğinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Başçeri, "Ne tür sınavlarla karşılaşırsak karşılaşalım, Türk dünyasını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de yükseltmeye devam edeceğiz Türkiye Cumhuriyeti olarak" dedi.

Ankara'da gerçekleştirilecek TDT Zirvesi'nde KKTC'nin Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından temsil edileceğini belirten Başçeri, Türkiye'nin Azerbaycan'dan teşkilatın dönem başkanlığını devralacağını kaydetti. Başçeri, Türkiye'nin dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının ekonomik, siyasi ve stratejik potansiyelini ortak hedefler doğrultusunda güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti.

"Türk dünyası ortak akıl ve güçlü bir eşgüdüm içerisinde hareket etmeli"

Programa video mesaj gönderen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, jeopolitik gelişmeler, siber tehditler ve dezenformasyon karşısında Türk devletlerinin ortak akıl ve güçlü eşgüdüm içerisinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Duran, "Böyle bir dönemde Türk dünyasının ortak akıl ve güçlü bir eşgüdüm içerisinde hareket etmesi, tarih önünde taşıdığımız mesuliyetin ve zamanın icaplarının tabii bir neticesidir" dedi.

Türkiye'nin TDT dönem başkanlığında Türk dünyasının kurumsal bütünleşmesini, medya ve iletişim alanındaki iş birliğini ve uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

"KKTC, Türk dünyasının Akdeniz'e açılan stratejik kapısıdır"

AK Parti Konya Milletvekili ve TBMM Türkiye-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik önemine dikkat çekerek, ülkenin Türk dünyası açısından güvenlik, enerji ve lojistik alanlarında önemli bir konumda bulunduğunu söyledi. Erdem, "KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gözlemci üyesi olarak Türk dünyasının Akdeniz'e açılan stratejik bir kapısıdır" dedi. Rum tarafının silahlanma faaliyetlerini ve farklı ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerini eleştiren Erdem, "Rum tarafının çokça silahlanarak birçok ülkeyle yaptığı iş birliklerine rağmen, Türkiye'nin garantörlüğü altında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyanın en güvenli adalarından da biri olduğunu söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasının önemine değinen Erdem, güvenliğin öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Biz artık tanınmanın çok önemli ve gelecek içinde olacağına inanıyoruz ama ondan önce güvenliğin geldiğini görmekteyiz" dedi. Azerbaycan Milli Meclisi'nde KKTC ile parlamentolar arası dostluk grubu kurulmasını önemli bir diplomatik gelişme olarak değerlendiren Erdem, "İnşallah tanınma da gelecektir" ifadelerini kullandı. Türk devletlerinin ayrı egemen devletler olarak ortak bir millet bilinci etrafında hareket etmesi gerektiğini belirten Erdem, "Diyoruz ya bir millet, iki devlet. Kıbrıs'ta üç devlet demeye başladık biz toplantılarımızda. Aslında beş, yedi devlet. Biz bir millet, bir devlet demiyoruz ki. Her biri ayrı devlet" dedi.

"KKTC'nin tanınması artık hayal değil"

TDT Aksakallar Konseyi KKTC Temsilcisi Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesini ve 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı hatırlatarak, KKTC'nin Türk devletleri tarafından tanınacağına inandığını söyledi. Öksüzoğlu, "Bağımsız devletimizin muhakkak Türk devletleri tarafından tanınacağı günü hayal etmeye başladık. ve bu artık hayal değildir" diye konuştu. Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açan bazı Türk devletlerinin yetkilileriyle görüştüğünü açıklayan Öksüzoğlu, kendisine "Hata yaptık. Ama merak etmeyin, bu hatamızı düzelteceğiz" şeklinde dönüş yaptıklarını ifade etti.

"KKTC'nin tanınması Türk dünyasının ortak davası olmalı"

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Meryem Aybike Sinan, KKTC'nin uluslararası alandaki mücadelesinin yalnızca Türkiye'nin değil, bütün Türk devletlerinin ortak meselesi olması gerektiğini belirtti. Sinan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki meşruiyet mücadelesi ve haklarının korunması sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk devletlerinin ortak ve stratejik davası olmalıdır" ifadelerini kullandı. KKTC'nin kuruluş mücadelesinin sinema, belgesel ve kültürel faaliyetlerle dünyaya anlatılması çağrısında bulunan Sinan, Türk dünyasının birlikteliğinin ekonomik iş birliğinin ötesine taşınması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
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