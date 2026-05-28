Büyükgümüş: Erdoğan\'a dünya mazlumları için ihtiyaç var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Dünyada eşitsizlikler, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Bunun karşısında ne kadar savruk bir siyasetin, ne kadar vizyonsuz, fikirsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık şekilde görüyoruz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Yalova İl Başkanlığınca, Yalova Uygulama Oteli'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, yapılan ibadetlerin kabul olmasını dileyerek, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bu bayramda da Gazze'de yaşayanların büyük bir soykırımla karşı karşıya kaldığını, Türkistan'daki insanların ise her gün acılarla boğuştuğunu belirten Büyükgümüş, dünya mazlumlarına umut olacak, daha adil bir dünyanın kurulmasına öncülük edecek bir anlayışla siyasi çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Büyükgümüş, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde millete hizmetin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Neyi hayata geçirebiliriz? Neyi daha iyi hale getirebiliriz? Biz bunun derdindeyiz. Gece gündüz demeden, mahalle teşkilatlarından, köy temsilciliklerinden kabinesine kadar, milletvekillerine kadar bir ve bütün halinde odağı, ufku, heyecanı millete hizmet olan bir AK Parti olarak milletimizin huzurundayız. Bunun kıymetini bileceğiz. Geçmişten günümüze bizi biz yapan, şu kutsal çatıyı abat eden, bizleri bu güzel atmosferde bir araya getiren onca emeğin gayretin bugün temsilcisi olduğumuzu, inşallah gelecek nesillere bunu taşımanın sorumluluğuyla bu çalışmaların içerisinde yer aldığımızı da hiçbir zaman ne gönlümüzden ne de zihnimizden çıkarmayacağız."

"Paylaşamadıkları koltukları biz hiç ilgilendirmiyor"

Bu ruh ve heyecanı diri tuttukları müddetçe hedeflerinin yakın, menzillerinin kolay olacağını dile getiren Büyükgümüş, en büyük dilek ve hedeflerinin 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı yapmak olduğunu aktardı.

Büyükgümüş, Türkiye'nin ve dünya mazlumlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Bizim liderimiz, arkasına sermaye gruplarını ve toplumun bir bölümünü alan değil, milletiyle kucaklaşan ve 'siyasette benim tek güven ve güç kaynağım teşkilatımdır' diyen bir lider." diye konuştu.

Türk milletinin 2023 seçimlerinde "Recep Tayyip Erdoğan ile yola devam" diyerek sadece bir Cumhurbaşkanı seçmediğinin altını çizen Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ülkemizin yürüyüşünü iddialarıyla yolunu devam edişini teyit etmiş, mühürlemiş oldu. Bunu aziz teşkilatımızla hep beraber başardık. 2023 yılında millete umut olarak takdim ettikleri adamı ne hale getirdiklerini milletimiz izliyor. Onun hakkında ne söylediklerini, neler ifade ettiklerini hepimiz izliyoruz. Bizim vatan bildiğimiz topraklar sadece bir fiziki anlam taşımıyor. Dünyada eşitsizlikler karşısında, adaletsizlikler karşısında o haklı duruşu, o güçlü iradeyi Türkiye'nin temsil etmesi için Recep Tayyip Erdoğan'a ihtiyacımız var. Bunun karşısında ne kadar savruk bir siyasetin, ne kadar vizyonsuz, fikirsiz, umutsuz bir siyasal anlayışın yer aldığını da her gün apaçık şekilde görüyoruz."

Büyükgümüş, son günlerde CHP'de yaşanan gelişmelere değinerek, "Kendi içindeki kavgaları, bölüşemedikleri rantları, paylaşamadıkları koltukları biz hiç ilgilendirmiyor. Bizim gözümüzde, gönlümüzde, ufkumuzda ancak milletimize hizmet var. Bu olaylara karşı vakarlı duracağız. Hiçbir şekilde sokakları, siyaseti provoke etmeye çalışanlara karşı, o istedikleri provokasyon imkanını onlara kesinlikle vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Ak Parti İl Başkanı Umut Güçlü ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Soygüzel'in de konuşma yaptığı program, bayramlaşma merasiminin ardından sona erdi.