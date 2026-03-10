Büyükgümüş\'ten Sakarya\'da Birlik Mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "AK Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan hep Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' bizde, davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe gönülden bir aşk duyuyoruz" dedi.

Sakarya'da AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 3 Kademe İl Yönetimi ve 3 Kademe İlçe Başkanları Toplantısı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş'ün katılımı ile gerçekleştirildi. AK Parti Sakarya İl Başkanlığı binasında gerçekleşen toplantı öncesinde Büyükgümüş il, ilçe başkanları ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

"Bu mücadeleyi geçmişten aldığımız kararlılıkla geleceğe taşıyacağız"

Büyükgümüş ilçe başkanlığı binası önünde yaptığı konuşmada, "Sakarya, bizim güç, ilham aldığımız, davamızın, mücadelemizin istikametini Sakarya'nın ruhuyla şekillendirdiğimiz bir şehir. AK Parti teşkilatları olarak, durmadan yorulmadan hep Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Aşk ile koşan yorulmaz' bizde, davamıza, mücadelemize, teşkilatımıza, kendi aramızdaki birlikteliğe gönülden bir aşk duyuyoruz. İnşallah adım adım, hane hane bu mücadeleyi geçmişten aldığımız bereketle, kararlılıkla geleceğe hep birlikte taşıyacağız. Sakarya teşkilatlılarımızın önümüzdeki dönem yapacağı çalışmalar, ortaya kocayacağız güçlü iradeyi çok önemli buluyoruz. Allah yolumuzu, bahtımızı davamıza, mücadelemize bağlılığımızı daim eylesin, gayretimizi arttırsın" dedi. - SAKARYA