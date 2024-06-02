Büyükkarıştıran beldesinde oy sayma işlemi başladı - Son Dakika
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Politika

Büyükkarıştıran beldesinde oy sayma işlemi başladı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde yapılan seçimlerde itiraz üzerine oy sayma işlemi başladı.

02.06.2024 19:22  Güncelleme: 19:32
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Büyükkarıştıran beldesinde oy sayma işlemi başladı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde kısıtlı 2 vatandaşın oy kullanmasının itiraz üzerine seçmenler 2 ay sonra belediye başkanı seçmek için tekrar sandık başına gitmişti. Saatler 17: 00'a geldiğinde oy kullanma işlemi sona erdi ve sayım başladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde 31 Martta gerçekleşen seçimlerde Demokrat Sol Parti Adayı Hakan Karaman 2 bin 59 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. CHP tekrar İl Seçim Kuruluna kısıtlı vatandaşların oy kullandığı için itiraz etmişti. İtiraz üzerine seçim iptal olmuştu.

Karar üzerine bu gün Büyükkarıştıran beldesinde oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başladı. Oy verme işleminin yapıldığı okulların çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Saatler 17: 00'da sandıklarda oy verme işlemi sona erdi. Sandık görevlileri oy sayma işlemine başladı.

Büyükkarıştıran beldesinde oy sayma işlemi başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Büyükkarıştıran beldesinde oy sayma işlemi başladı - Son Dakika

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