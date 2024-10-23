Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşten Çıkarma Protestosu - Son Dakika
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Politika

Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşten Çıkarma Protestosu

Büyükkarıştıran Belediyesi\'nde İşten Çıkarma Protestosu

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi, 6 işçiyi işten çıkardı. Haksız yere çıkarıldıklarını iddia eden işçiler, belediye önünde eylem yaptı. DİSK Genel-İş Sendikası temsilcisi, hukuksuz işten çıkarmalara karşı direneceklerini belirtti.

23.10.2024 20:22  Güncelleme: 20:34
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Belediyesi 6 işçiyi işten çıkardı. Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden işçiler, belediye binası önünde eyleme yaptı.

Sloganlarla Büyükkarıştıran Belediyesi'ne yürüyen ve belediye önünde eylem gerçekleştiren işçiler, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasını okuyan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası Temsilcisi Caner Makasçı, kazanana kadar direnmeye devam edeceklerini belirterek, "Bir hukuksuzluğa karşı sesimizi duyurmak üzere Büyükkarıştıran Belediyesi önünde toplanmış bulunmaktayız. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin iptal edilmesinin ardından 2 Haziran'da tekrarlanan seçimler sonucunda CHP Adayı Ertuğrul Çamlıca, yeniden Belediye Başkanı seçilmiştir. Seçilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, seçim sürecinde beldede yaşanan siyasi çekişmelerden kaynaklı olarak sendikamız üyeleri üzerinde baskı, tehdit, yıldırma ve sürgün politikaları uygulamaya başlamıştır. Başkanın bu baskıcı tutumu bununla da kalmamış ve baskının dozunu öylesine artırmıştır ki; durum artık mobing düzeyine varmış, sonunda da önce 3 üyemizi, ardından yine 3 üyemizi daha işten atarak toplamda 6 emekçi arkadaşımızı işsiz, aşsız bırakmak suretiyle hukuksuzlukta tavan yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Görülen lüzum üzerine ve performans düşüklüğü mazereti gösterilerek işçilerin işlerinden çıkarıldığını söyleyen Caner Makasçı, "Oysa ki bu beldenin 10 yıllardır çöpünü toplayan, sokaklarını temizleyen, suyunu akıtan, kanalizasyonunu, yolunu tamir eden, kısacası bu kasabada doğumdan ölüme yaşayan tüm halkın en temel, en hayati ihtiyaçlarını karşılayan bu arkadaşlarımızdır. Kışın kar ve soğuğunda, yazın sıcağında her türlü şartta bu beldeye hizmet eden arkadaşlarımız, birer birer işlerinden, aşlarından edilmektedirler" diye konuştu.

Büyükkarıştıran halkına seslenen Genel-İş Sendikası Temsilcisi Makasçı, "Şu bilinmelidir ki; insanların çalışma hakkı anayasal bir haktır ve engellenemez. Hukuksuz bir biçimde, hiçbir haklı gerekçeye dayanmaksızın bu arkadaşlarımızın yerel seçimde yaşanan siyasi çekişmelere kurban edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Açılacak davalar sonucunda hukuksuz yere işten atılan işçilerin, işe iadeleri sağlanacak, ancak gerek iş yasası gerek toplu iş sözleşme gereği belediye büyük tazminatlarla karşı karşıya kalacaktır" dedi.

Makasçı, hukuksuz bir biçimde işten atılan 6 işçinin derhal işe iadelerinin sağlanmasını istedi. Basın açıklamasının ardından işçiler olaysız şekilde direniş çadırına geri döndü. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Büyükkarıştıran, Yerel Yönetim, Lüleburgaz, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükkarıştıran Belediyesi'nde İşten Çıkarma Protestosu - Son Dakika

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