Büyükkılıç: "Cumhurbaşkanımızı başımızın tacı olarak ağırlayacağız"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri programı öncesinde yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızı başımızın tacı olarak ağırlayacağız" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri'ye gelişi ile beraber hasretin bittiğini kaydederek, "Hasret bitiyor inşallah. Cumhurbaşkanımıza Kayseri'miz kavuşuyor ve buluşuyor. Devlet adamlarının geldiği ortamda bereket gelir. Cumhurbaşkanımız gerçekten Kayseri'mizi çok seviyor. Kayseri'mizde onu çok seviyor. Bu anlayış içerisinde kamu oyununda beklentisi haline dönüşen, zaman zamanda siyaseten istismar edilmeye çalışılan hızlı trene nokta konuluyor. Bu da hızlı trendir. Hızlı tren Kayseri'miz için önemli bir projeydi. Kayseri kamuoyunda haklı olarak bir beklenti haline dönüşmüştü. Onunla ilgili ve bu büyüklükte yatırımlarla ilgili Kayseri'ye adeta özel bir yaklaşımda bulundu ve onayladı. Çok şükür ihalesi yapıldı. İhalesi yapıldı ve inşallah temeli atılacak. Lojistik ile ilgili de ihalesi yapıldı ve çalışmaları tamamlanacak. Bunlar hem kamu yatırımı bağlamında önem arz ediyor hem de şehrimizin açılımı bağlamında önem arz ediyor. Örneğin hızlı tren ve havaalanı ile ilgili yapılan çalışmalar bölgeyi ilgilendiriyor. Sadece Kayseri'yi ilgilendirmiyor. Cumhurbaşkanımızın hem yatırımı hem katma değeri hem de ihracatı önemseyen bir yaklaşım içerisinde bizlere olan söylemleri de bir bakıma en güzel göstergesi oluyor. İnşallah sağlıklı bir şekilde süreç yürür ve tamamlanır. Böylece Kayseri'mizde hızlı treni ile buluşmuş olur. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Bu konuştuğumuz konu 24 milyar TL'ye varan bir rakam. 30 milyara yakında kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerin yatırımlarıyla 54 milyar TL'lik bir rakamı konuşuyoruz. Nereden, nereye. Bunlar önemli. O açıdan Cumhurbaşkanımız bereketle geliyor. Her zaman olduğu gibi dünya liderine yakışan, meydanları dolduran bir coşkuyla karşılamak gerekir. Daha fazla isteyeceğimiz şeyler varsa bundan sonra onu da istemeye hakkımız olur. Çünkü Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti'mize Kayseri kamuoyu 20 yıldan fazla sahip çıktı, sahip çıkmaya da devam edecek. İnşallah bu manada da bizlerde üzerimize düşeni yapma yolunda irade göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımızı başımızın tacı olarak ağırlayacağız"

Kayserililere seslenen Büyükkılıç, "Çağrımız meydanları hınca hınç doldurmalarıdır. Cumhurbaşkanımıza sahip çıkma duygunun en güzel göstergesi bu alanda hepimizin bulunması, mazeret üretmeden orada hep beraber Kayseri 'biz buradayız' demelidir. Bizler üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bizleri seçen ve güvenen hemşerilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Kamu yatırımları bağlamında da Cumhurbaşkanımız bize her zaman sahip çıkıyor. Taleplerimizle ilgili bakanlarımızla ve milletvekillerimizle ne istesek tebessümle karşılıyor ve onları da birer birer hayata geçiriyor. İyi noktadayız. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Misafir başımızın tacıdır. Değerli Cumhurbaşkanımızı başımızın tacı olarak ağırlayacağız. Allah'ın izniyle de uğurlayacağız" diye konuştu.

Büyükkılıç, "Bu şehrin menfaati neyi gerektiriyorsa biz orada varız. Ne Memduh Büyükkılıç ne de bir başkası herkes hep birlikte bir berekete vesile oluyor. Milet bahçesi dedik, Cumhurbaşkanımız yatırımlarımızı sahipleniyor, yapılması talimatı veriyor. TOKİ ile ilgili olan işbirliklerimizde talimat veriyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız çalışmaları yapıyor. Ulaştırma Bakanlığımıza talimatlar veriyor, çalışmalar yapılıyor. Görevimin başında olduğum için değil, samimiyetle söylüyorum. Ne zaman ne istediysek, hangi konuda bir talepte bulunduysak o konuyla ilgili hiç geri çevrilmedik. Bakanlarımız ve milletvekillerimizde biliyorlar ki, Kayseri Cumhurbaşkanını sever, Cumhurbaşkanımızda Kayseri'yi sever" dedi. - KAYSERİ