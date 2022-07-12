Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: "Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız" - Son Dakika
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Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: "Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız"

12.07.2022 09:18
Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: "Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız"

Hacılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programının 3.'sü gerçekleştirildi.

Hacılar'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen bayramlaşma programının 3.'sü gerçekleştirildi. Bayramlaşma programına telekonferans ile bağlanan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşmasında "Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız" dedi.

Hacılar Kafe Restoran'da düzenlenen ve yoğun bir katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Atçı Nergis, 21. dönem MHP Kayseri milletvekili Hamdi Baktır, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar ilçe Başkanı Ahmet Övüç, Milliyetçi Hareket partisi Hacılar ilçe başkanı Mustafa Baloğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı Mustafa Alan, Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya, İncesu OSB Başkanı Hacı Ali Baktır, Belediye Meclis Üyeleri, iş adamları ve vatandaşlar katıldı. Bayramlaşma töreninde, konuşan Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, tüm Kayseri halkının ve Müslüman aleminin bayramını tebrik ederek, "Belediye olarak bu bayramda da ilçemiz adına gayretle çalıştık. 1. Günden itibaren 40 personel ve 20 araçla bir çok noktada çalışmalarımız sürdürülmektedir. Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk olmadı" dedi. Özdoğan ilçemize gerek devlet gerekse büyükşehir yatırımlarının sürdüğünü belirterek "sağlıktan spora tüm alanlarda yatırımlarımız ve çalışmalarımız devam etmekte, inşallah bu yıl sonunda 4 açılış yaparak vatandaşımıza en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Amacımız ilçemize var olan güzelliklere güzellikler katarak 2023 yolunda yerel yönetimler olarak inşallah bu seçimde de daha önceki alınan oylardan üzerine ekleyerek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra telekonferansla bayramlaşma programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'da tüm Kayserililerin bayramını tebrik ederek, "Hacıların hayırseverlikle akla geldiğini, Bilal başkanım ilçemizin gelişmesi için gayretle çalışıyor, kendisi bizim gurur kaynağımız, ilçemiz için güzel işler yapıyor, kendisine teşekkür ediyorum" dedi. AK parti milletvekili Hülya Atçı Nergis'de tüm Kayseri halkının bayramını tebrik ederek, "Hacılar ilçemiz Kayserimizin göz bebeği bizim baş tacımız. Burada gerek işadamlarımız gerekse yatırımcılarımız ve hayırseverlerimiz her zaman yanımızdalar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'da tüm Kayseri halkının bayramını tebrik etti. Hacılar halkımız hayırseverliği, cömertliği ve birbirine tutkunluğu ile gerçekten örnek olan bir ilçemiz diyen Yıldız, Bal Ligi'ne yükselen Hacılar Erciyessporspor'u tebrik ederek "İnşallah başarılarının devamını yükselterek devam ettirecek. Buna inancımız tamdır, biz her zaman onların yanındayız." dedi. Yıldız, "Hacıların her sokağında her yapısında her projesinde mutlaka Ankara'da bitirilmesi gereken bir durum varsa bunu tüm milletvekili arkadaşlarımız ile canla başla takip etmeye hazırdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından program bayramlaşma ile son buldu. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Milletvekili, Kayseri, Hacılar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükkılıç'tan Başkan Özdoğan'a övgü: 'Bilal Başkan bizim gurur kaynağımız' - Son Dakika

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