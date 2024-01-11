 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Veda Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Veda Mesajı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 25 yıllık görevinin ardından aday gösterilmemesi üzerine veda mesajı yayınladı. Büyükerşen, Ayşe Ünlüce'nin aday gösterilmesiyle birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşarak, Eskişehir'e hizmet etmek için çalıştığını ifade etti. Kendisinin önerdiği Ünlüce'yi destekleyeceğini belirten Büyükerşen, Eskişehirlilere teşekkür etti ve yeni başkanla birlikte çalışacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'den Veda Mesajı
11.01.2024 - 16:22,  Güncelleme: 16:23
Abone Ol

BÜYÜKERŞEN'DEN VEDA MESAJI

Eskişehir'de 25 yıllık görevinin ardından yeniden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, veda mesajı yayınladı. CHP'nin yerine aday gösterdiği Ayşe Ünlüce ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Büyükerşen, çeyrek asırdır mutlu ve huzurlu bir kent yaratmak için çalıştığını ifade ederek, "Canım Eskişehir, değerli hemşehrilerim, 1999 yılında çıktığımız ve sizlerin de büyük destekleri ile içerisine çok büyük hizmetler sığdırarak 25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum. Çeyrek asırlık bu süreçte Eskişehirlilerin yaşamaktan mutlu ve huzurlu oldukları bir kent yaratmak için var gücümle çalıştım. Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum. Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor, bu hikaye yarım kalıyor. Şimdi tüm şehir, kadın, erkek, yaşlı, genç, hep birlikte, Eskişehir'e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanı ile bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'ÜNLÜCE'Yİ BEN ÖNERDİM'

Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'yi kendisinin önerdiğini ifade Yılmaz Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Av. Ayşe Ünlüce; benim önerim, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizin de takdiriyle dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Hem Genel Başkanımızı hem de Parti Meclisimizin tüm üyelerini aldıkları bu karar için kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, 25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven, hissettirdiğiniz sevgi ve saygı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi, başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce'yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Veda Mesajı - Son Dakika


17:23
Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21
MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47
DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:43
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ters Yöne Giren Otomobil Kameralara Yansıdı
16:40
TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28
Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12
Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu

Son Dakika
17:23 Fatura kabarık! PFDK'dan 4 takıma aynı ceza
17:21 MHP 8 il ve 47 ilçede daha adaylarını açıkladı
16:47 DEM Parti ve CHP'den yerel seçimde ittifak sinyali: Arkadaşlarımız şehirleri çalışacak
16:40 TÜPRAŞ'ın Irak'tan aldığı 140 bin ton ham petrolü taşıyan gemiyle iletişim kesildi
16:28 Canlı anlatım! Kıran kırana maçta ilk gol geldi
16:15 AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da Metrobüs Sorununu Gidermeyi Vaat Etti
16:12 Piknik yolunda feci kaza! Olay yerinde annesinin cansız bedenini gören kızı gözyaşlarına boğuldu
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:56 Hindistan'da liderliğini Türk vatandaşı kadının yaptığı fuhuş çetesine operasyon
15:55 Erdoğan ve Bahçeli, belediye başkan adayları ve emeklilere zam konusunu görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 18:01:42. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'den Veda Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement