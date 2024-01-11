Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'den Veda Mesajı

BÜYÜKERŞEN'DEN VEDA MESAJI

Eskişehir'de 25 yıllık görevinin ardından yeniden aday gösterilmeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, veda mesajı yayınladı. CHP'nin yerine aday gösterdiği Ayşe Ünlüce ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan Büyükerşen, çeyrek asırdır mutlu ve huzurlu bir kent yaratmak için çalıştığını ifade ederek, "Canım Eskişehir, değerli hemşehrilerim, 1999 yılında çıktığımız ve sizlerin de büyük destekleri ile içerisine çok büyük hizmetler sığdırarak 25. yılını doldurduğum belediye başkanlığı yolculuğumun son durağına gelmiş bulunuyorum. Çeyrek asırlık bu süreçte Eskişehirlilerin yaşamaktan mutlu ve huzurlu oldukları bir kent yaratmak için var gücümle çalıştım. Görüyorum ki hepimizin gurur duyduğu, Türkiye'de parmakla gösterilen bir kent kimliği oluşturduk. Bu yüzden son derece mutlu ve gururluyum. Son durak demişken sanmayın ki bu yolculuk sona eriyor, bu hikaye yarım kalıyor. Şimdi tüm şehir, kadın, erkek, yaşlı, genç, hep birlikte, Eskişehir'e çok yakışacağına yürekten inandığım kadın bir belediye başkanı ile bu güzel hikayeyi sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'ÜNLÜCE'Yİ BEN ÖNERDİM'

Yerine aday gösterilen Ayşe Ünlüce'yi kendisinin önerdiğini ifade Yılmaz Büyükerşen, "Büyükşehir Belediyemizde yıllardır genel sekreterlik görevini başarıyla yürüten, yol arkadaşım, değerli kardeşim Av. Ayşe Ünlüce; benim önerim, Genel Başkanımız Özgür Özel ve Parti Meclisimizin de takdiriyle dün gerçekleştirilen toplantı sonucunda Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak ilan edilmiştir. Hem Genel Başkanımızı hem de Parti Meclisimizin tüm üyelerini aldıkları bu karar için kutluyor ve kendilerine teşekkür ediyorum. Çok kıymetli hemşehrilerim, 25 yıldır bana göstermiş olduğunuz teveccüh, duyduğunuz güven, hissettirdiğiniz sevgi ve saygı için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır beni desteklediğiniz gibi, başkanlığımı devretmekten büyük mutluluk ve onur duyacağım sevgili Ayşe Ünlüce'yi de destekleyeceğinize, bu yolculukta bizleri yalnız bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Sizleri çok seviyor, hepinizi ayrı ayrı gözlerinizden öpüyorum. Yolumuz açık olsun" ifadelerini kullandı.