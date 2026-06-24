Çağlayan\'dan Eleştirilere Sert Yanıt

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, kentte düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi'ne yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Zonguldak Demokrasi Platformu'na sert tepki gösteren Çağlayan, eleştirilerin temelinde hafızlık merasiminin değil, milletin öz değerlerine duyulan rahatsızlığın yattığını savundu.

Zonguldak İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Hafızlık İcazet Merasi'nin ardından Madenci Anıtı'nda basın açıklaması düzenleyen Demokrasi Platformu'nun açıklamalarına sert tepki gösteren Çağlayan, Zonguldak Demokrasi Platformu'nun demokrasiyi toplumun ortak değeri olarak değil, yalnızca kendi ideolojilerine hizmet ettiği sürece savundukları bir araç olarak gördüğünü belirtti.

Söz konusu yapının bağımsız bir sivil inisiyatiften çok belirli siyasi anlayışların "arka bahçesi" gibi hareket ettiğini ifade eden Çağlayan, son protestolarda CHP İl Başkanı'nın verdiği talimatların bu durumu gözler önüne serdiğini öne sürdü.

"Gazipaşa Caddesi sadece sizin alanınız değil"

Gazipaşa Caddesi'nin ve Zonguldak'ın tüm vatandaşlara ait olduğunun altını çizen Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Gazipaşa Caddesi sadece sizin yürüyüş yapacağınız, sadece sizin slogan atacağınız, sadece sizin fikirlerinizi dile getireceğiniz bir alan değildir. Gazipaşa Caddesi de, Zonguldak da, bu şehirde yaşayan her bir vatandaşımızındır. Yıllardır aynı kibirle hareket ediyorsunuz. Kendinizden olmayanı ötekileştiriyor, kendi dünya görüşünüzün dışında kalan herkesi susturmaya çalışıyorsunuz. Kendi düşüncelerinizi ifade etmeyi demokratik hak olarak değerlendirirken, sizden farklı düşünen insanların en temel haklarını dahi sorguluyorsunuz. Ancak alışmanız gereken bir gerçek var: Bu şehir de bu ülke de sadece sizden ibaret değildir."

"Rahatsızlık duyulan şey, milletin öz değerleridir"

Eleştirilerin perde arkasında farklı niyetler olduğunu belirten Çağlayan, "Konu hafızlarımızın yürümesi değildir, onlar bizim canımızdır. Perdelemeye çalıştığınız niyetinizi de, hazmedemediğiniz duyguları da görüyoruz. Hafızlık geleneği bu milletin asırlardır yaşattığı köklü değerlerinden biridir. Bundan rahatsızlık duyanların asıl rahatsız olduğu şey, milletimizin öz değerleridir" değerlendirmesinde bulundu.

Çağlayan, kamusal alanların belli bir ideolojinin tahakkümüne bırakılamayacağını vurgulayarak, görüşü ve siyasi düşüncesi ne olursa olsun tüm Zonguldaklılarla birlik ve beraberlik içinde yaşamaya devam edeceklerini, ortak vicdana yönelik saygısızlıkların ise karşısında duracaklarını sözlerine ekledi. - ZONGULDAK