Çakmak Barajı'nda İnceleme - Son Dakika
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Politika

Çakmak Barajı'nda İnceleme

Çakmak Barajı\'nda İnceleme

Bakan Yumaklı, Edirne'deki Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulundu, sulama projelerini açıkladı.

17.09.2024 14:39
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ÇAKMAK BARAJI'NDA İNCELEMEDE BULUNDU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İpsala'da katıldığı Çeltik Festivali'nin ardından, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yapımı devam eden Çakmak Barajı'nda incelemelerde bulunup, çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Yumaklı, yaz aylarında oluşan yüksek sıcaklıkların tarımsal üretim başta olmak üzere suyla ilgili ihtiyaç duyulan bütün sektörlerde belli oranlarda sorunlar oluşturduğunu belirterek, "Bununla ilgili suyu yönetme adına Ulusal Su Kurulu başta olmak üzere buna bağlı bütün alt kurumlar da dahil olmak üzere suyun yönetimi adına bir çabamız var. Çünkü çok önemli bir üretim havzası Edirne için de aynı şekilde devam ediyoruz. Son 22 yılda 2,4 trilyon liralık bir su ve sulama yatırımı yapmış durumdayız Türkiye çapında. Edirne'de de aynı şekilde yaklaşık 44 milyar civarında bir yatırımı gerçekleştirmiş durumdayız 226 su ve sulama projesini hayata geçirerek. Burada 676 bin dekarlık araziyi sulamaya açtık ki; bu da bu bölge için son derece önemli. Edirne'nin su ve sulama konularındaki taleplerini çok yakından takip ediyoruz. Özellikle başta Sayın Valimiz, vekillerimiz ve il başkanımız, teşkilatlarımız olmak üzere onlar da Türkiye'nin üretimi için son derece önemli bu bölgenin su hassasiyeti konusunu her daim gündemde tutmaya devam ediyorlar" dedi.

'EDİRNE'YE 15 PROJE İÇİN 14 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AKTARILDI'

Edirne'ye yeni dönemde yaklaşık 14 milyar liralık kaynak aktararak, 15 projeyi hayata geçirdiklerini anlatan Yumaklı, "Özellikle sulama alanında yine yeni dönem için söylüyorum, yaklaşık 14 milyar liralık bir kaynak aktarılarak burada 15 projeyi inşallah hayata geçirmiş olacağız. Bununla beraber 525 bin dekarlık bir arazinin de ilaveten sulamaya açılması söz konusu olmuş olacak. Tabii sadece bunlar değil, aynı zamanda önceki dönemlerden gelen açık sulama kanallarının kapalı hale getirilmesi, burada da su kayıplarını engelleyecek bir sonucu bizim için doğurmuş olacak inşallah. Hamzadere Barajı, Çakmak Barajı, Edirne sulaması, Subaşı sulaması, Bülbüldere regülatörü ve sulaması. Yani bu projeler bizim 14 milyar liralık ayırmış olduğumuz kaynağın çalışma alanı olacak. Şimdiden ben bugün çeltik hasadı için gelmiş olduğumuz ve sulama konularındaki genel bir bilgilendirmeyi de almış olduğumuz Edirne'de üretimin hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Bütün çiftçilerimize emeklerinden, gayretlerinden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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