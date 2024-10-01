Çalışma Saatleri Kısalmayacak - Son Dakika
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Politika

Çalışma Saatleri Kısalmayacak

Çalışma Saatleri Kısalmayacak

Bakan Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalmasına dair bir çalışmanın olmadığını açıkladı.

01.10.2024 13:18
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalacağı iddialarına ilişkin, bu yönde herhangi bir çalışmaları olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı' sorusuna, "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma Saatleri Kısalmayacak - Son Dakika

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