Çalışma Saatleri Kısalmayacak

Politika

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma saatlerinin kısalacağı iddialarına ilişkin, bu yönde herhangi bir çalışmaları olmadığını belirtti.

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanın olduğunu belirterek, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan, 'Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı' sorusuna, "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.