Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek - Son Dakika
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Politika

Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek

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İş Kanunu'nda değişiklik için çalışmalarına hız veren hükümet, kamuda 'esnek çalışma' modelini 4 ayrı formülle masaya yatıracak. Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gelecek olan düzenlemede ''Uzaktan çalışma modeli, kısmi çalışma modeli, değişken zamanlı çalışma modeli ve akademik eğitim amaçlı çalışma modeli'' olacak.

22.08.2024 10:09  Güncelleme: 10:18
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Esnek çalışma ve mesai saatleriyle ilgili düzenleme bir süredir hükümetin gündeminde...Hafta sonu Ahlat'ta toplanacak olan Kabine toplantısında da konunun ele alınması bekleniyor.Çalışma hayatındaki düzenlemeler sadece esnek çalışmayı içermeyecek. Bunun yanında kısa çalışma ödeneğine ilişkin konular da masada olacak.

4 AYRI FORMÜL ÜZERİNDE DURULUYOR

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin 4 ayrı formül üzerinde çalışılacağı öğrenildi. Buna göre çalışmaların; "Uzaktan çalışma modeli, Kısmi çalışma modeli, Değişken zamanlı çalışma modeli ve Akademik eğitim amaçlı çalışma modeli" başlıkları üzerinden gidileceği vurgulandı.

BELLİ MESLEK GRUPLARINI KAPSAYACAK

Esnek çalışma modelinin çağın mesleklerine göre uyarlanacağı, her meslek grubunu kapsamayacağı ifade ediliyor. Burada İş Kanunu'nun günümüz şartlarına göre yeniden şekilleneceği belirtilirken, değişik formüllerin de değerlendirileceği dile getiriliyor. Esnek çalışma modelinin örneğin bazı mühendislik dallarında, çağın mesleği haline gelen ve daha çok gençlerin alanı olan dijital alanların kullanıldığı meslek gruplarını kapsayacağı belirtiliyor.

4 GÜNE İNDİRİLMESİ UZAK BİR İHTİMAL

Ekonomim'de yer alan habere göre; Yeni dönemde 5 gün olan çalışma gününün 4 güne indirilmesinin şimdilik uzak bir ihtimal olduğu ancak çalışma saatlerinin kısabileceği vurgulanıyor. Yapılacak değişiklikle temel amaçlardan birisi de gençlerin çalışma hayatına kazandırılarak, yurt dışına gitme gibi planlarının önüne geçilmesi. Kaynaklar, İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikle; "Özellikle 'yapay zeka' konusunda başarılı gençlerin Türkiye'de istihdam edilmesi ve onlara iş alanlarının açılmasının sağlanması amaçlanıyor. Yeni çağın gençleri daha çok oturdukları yerden çalışmayı tercih ediyorlar. Gençleri çalışma hayatına kazandırmak" değerlendirmesinde bulunuyorlar.

KABİNE AHLAT'TA TOPLANACAK

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyeleri; Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Malazgirt'e gidecek. Buradaki etkinliklerin ardından kabine Ahlat'ta toplanacak. Kabine toplantısında, Ekim ayında Meclis gündemine gelecek olan başta İş Kanunu, Rekabet Kanunu, 10. Yargı Paketi, Vergi Reformu kanunlarında değişiklik yapılacak yasal düzenlemelerin gündem maddeleri arasında yer alacağı öğrenildi.

Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan\'ın önüne gidecek

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Son Dakika Politika Çalışma saatleri değişiyor! Üzerinde durulan 4 formül Erdoğan'ın önüne gidecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Beyler Beyi: Yani desenize yine birileri her zaman olduğu gibi yatarak para kazanacak. İçşi, çiftçi, kısaca üretici, emekçi sol şeritten yardırmaya devam. Hemde birde kıt kanaat geçinerek. Dünyada adil düzen hakim olmadıkça yukarıda saydığım meslekler ezilmeye devam. 68 8 Yanıtla
  • Murat Çokeker: haftalık çalışma saatinin 40 saat olarak değiştirilmesi şarttır Türkiye'de çalışma şartları ağır ve yıpratıcı 51 6 Yanıtla
  • Hakan Kuvvet: Buradan işçi lehine birşey çıkmaz esnek çalışma patron işin durumuna göre seni çağıracak Türkiye de çalışma şartları ağır en azından cumartesi pazar iki gün tatil olsun 45 0 Yanıtla
  • Serkan Basar: sen çalışma saatini bırak çalışma parasından haber ver 27 1 Yanıtla
  • ferhat eser: Ülke adına hayırlı olsun şimdiden 6 22 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Özel sektör çok daha kötü durumda, çalışma saatleri daha fazla, izinler az; ücretler düşük. Bari bu sefer ilk olarak öncelik olarak özel sektör düşünülsün. Ücretlerde de mesleklere göre bir taban ücret belirlensin firmalar belli ücretten az ücret ödeyemesin 20 1 Yanıtla
  • Said Demir: Asgari ücretli sürünmeye devam. Adama desenki 40 saat çalışma oda derki maaşa zam işe son. Adil çalışma düzeni bu ülkede olmadı olmayacak hem maddi hem manevi yıpranacak insanlar. 19 1 Yanıtla
  • ali cebeci: anlamıyorum Şimdiki memurlara her imkan tanınıyor birazda el insaf işçiyi düşünün asgari ücretliye düşünün 14 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: İş kanunla ilgili o kadar çok yasa çıkarttılar hepsi o kitapçığın içinde saklı kalıyor malesef. İş veren yine bildiğini okuyor mahkemeye versende haklılığını ortaya çıkarmak yıllar alıyor tabi süreçte işsiz kalmakta ayrı bir sıkıntı. Bu ülkede işçi olmak modern kölelik başka bir şey degil. 10 0 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir: İşçi lere yinemi bişey yok 7 2 Yanıtla
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