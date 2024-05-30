Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan\'ı ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Bakan Işıkhan, başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını ve Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Ayrıca, Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzalayarak konuşma yaptı ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini vurguladı.

30.05.2024 13:03
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a geldi. Bakan Işıkhan başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Azerbaycan'ın merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarı ile Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti. Haydar Aliyev'in mezarına çelenk bırakan ve saygı duruşunda bulunan Işıkhan, Azerbaycan ve Türk şehitliklerindeki anıtlara da çiçek bıraktı.

Türk Şehitliği'nde hatıra defterini imzalamasının ardından konuşma yapan Işıkhan, "Can Azerbaycan'da manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir şeref ve kıvanç duyuyorum. Kafkas İslam Ordusu komutanı Nuri Paşa'nın öncülüğünde kazandığınız kutlu zafer ve yazdığınız bu kahramanlık destanı asla unutulmayacak. Türk ve Azerbaycan halklarının kalplerinde ebediyen yaşayacaksınız. En zor anlarında bile gözünü kırpmadan kardeşlerinin yardımına koşan sizler Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin, ülkelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmanın temeli olan sarsılmaz ilişkilerin mimarlarısınız" dedi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasının tüm Türk milleti için büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir' sözleri ve 'Bir millet, iki devlet' şiarıyla vücut bulan Türkiye-Azerbaycan kardeşliği ilelebet var olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan'ın her bir köşesinde vatan toprağı için canlarını düşünmeden feda eden kahraman şehitlerimiz ile her iki ülkenin bağımsızlık mücadelesinde fedakarlıklarını esirgemeyen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Aziz ruhlarınız şad olsun" dedi.

Bakan Işıkhan Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sahil Babayev ile bir araya gelecek. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan'ı ziyaret etti - Son Dakika

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