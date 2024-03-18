Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, halkla birlikte yürümeye devam ediyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yürüdüğümüz her yolu halkımızla birlikte omuz omuza yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz" dedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Iğdır Organize Sanayi Bölgesi'nde iş adamları ile bir araya geldi. Burada açıklama yapan Bakan Işıkhan, "İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumumuzun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduk. İl il, ilçe ilçe dolaşıyor, iş dünyamızın siz kiymetli temsilcileriyle sık sık bir araya geliyoruz. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla birlikte omuz omuza yürüdük ve yürümeye devam ediyoruz. Sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ticaret ve sanayi odalarımızın taleplerine ve önerilerine hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Her zaman sosyal diyalog ile sorunların üstesinden gelmeyi başardık" dedi.
Bakan Işıkhan, iftarda şehit ve gazi aileleri ile bir araya gelecek. - IĞDIR
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Vali Enver Ünlü ve eşi Sema Ünlü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıldönümü münasebetiyle Jandarma Er Şehit Ferhat Alakuş'un ailesini ziyaret etti. Şehit ailesine Türk Bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim eden Vali Ünlü, şehitlerin vatan için canını feda eden kahramanlar olduğunu vurguladı.
Keşir, Afyonkarahisar'da DEM Parti'nin olmadığını belirterek, hizmet belediyeciliğiyle yarışmanın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, AK Parti Afyonkarahisar Belediye başkan adayı Uluçay'ın projelerini desteklediğini ifade etti.
Çorum Valisi Zülkif Dağlı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi. Dağlı, Çorum'un 423 şehidi ve 546 gazisi olduğunu belirtti. İftar programına, AK Parti ve CHP milletvekilleri ile diğer yetkililer de katıldı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Yozgat'ta düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Erbakan, konuşmasında kurtuluşun Milli Görüş'te olduğunu vurgulayarak, Milli Görüş'ün temsilcisinin ise Yeniden Refah Partisi olduğunu belirtti. Erbakan, 1996-1997 dönemindeki bolluk ve bereket dönemini hatırlatarak, bu dönemde yapılan maaş zamlarını ve taban fiyat artışlarını milletin iyi hatırladığını söyledi. Erbakan, Milli Görüş'e olan ilginin arttığını ve üye sayılarının arttığını ifade etti.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ve seçim sonrası Meclis'e taslak çalışmayı sunacaklarını belirtti. Tunç, basının hukuk devletinde önemli bir görevi olduğunu vurgulayarak, adaletin tecellisinin tarafsız ve bağımsız yargıyla mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca, Anayasa'da yapılan değişikliklerin yeknesaklığı bozduğunu ve yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu dile getirdi.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, İçmeler ve Tavşan Burnu'nda tekne, yat imalatçıları ve çalışanlarıyla buluştu. İçmeler'i turizm destinasyonuna dönüştüreceklerini söyleyen Tosun, altyapı sorunlarını çözeceklerini ve marka çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.
İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilen nevruz programında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posterini açan 3 kişi ve sosyal medyada Öcalan posteri yayınlayan 2 kişi gözaltına alındı. 5 şüpheliden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde CHP'nin gerçekleştirdiği mitingde DEM Parti'ye destek pankartlarına ilişkin açıklama yapan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, pankartı açanların alandan uzaklaştırıldığını belirtti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına atamasını gerçekleştireceklerini duyurdu. Yapılacak atamalarla kamuda 49 bin 901 şehit yakını, gazi ve gazi yakını istihdam edilecek.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açtıkları tespit edilen 5 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını açıkladı. Şüphelilerin, 17 Mart'ta İstanbul Yenikapı Miting Alanı'nda ve sosyal medya üzerinde Öcalan posteri açtıkları belirlenmişti.
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