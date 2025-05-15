Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Mahallelerde Halkla Buluştu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Güzelyurt ve Belevi Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmalarda mahallelerin mevcut ihtiyaçları, devam eden hizmetler ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Güzelyurt ve Belevi Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin talepleri ve önerileri tek tek dinlenerek ilgili birim müdürleri tarafından doğrudan yanıtlandı. Başkan Arslan, vatandaşlarla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak çözüm odaklı yaklaşımıyla dikkat çekti. Her iki buluşmada da tüm hemşehrilerin görüş ve önerileri büyük bir titizlikle not alındı. Çameli Belediye yönetimi, Çameli'ye halkla birlikte yönetmeye, el birliğiyle daha güzel yarınlara taşımaya kararlı olduğunu ifade etti. - DENİZLİ