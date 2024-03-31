Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan Oyunu Kullandı

Politika

Çameli Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Arslan 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu kullandı. Çamelili seçmenlere teşekkür eden Arslan, "Hep birlikte ilçemiz için hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz" dedi.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde oy kullanma işlemleri tüm ülkede devam ederken, Çameli Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Cengiz Arslan, eşi İlkin Arslan ve ailesiyle birlikte oyunu kullandı. Seçimde sandık başına giden seçmenlere teşekkür eden Arslan, "Allah'ın izniyle 31 Mart Yerel Seçimleri sonucunda hep birlikte ilçemiz için hizmet destanları yazmaya ve Çameli'mizi geliştirmeye devam edeceğiz. 31 Mart Yerel Seçimleri Ülkemize, Denizli'mize ve Çameli'mize hayırlı olsun" dedi. - DENİZLİ