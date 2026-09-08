Çameli Belediye Başkanı, terfi eden İlçe Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çameli Belediye Başkanı, terfi eden İlçe Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti

Çameli Belediye Başkanı, terfi eden İlçe Jandarma Komutanı\'nı ziyaret etti
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmenliğe terfi eden İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'ı makamında ziyaret ederek tebrik etti. Başkan Arslan, ziyarette komutana yeni rütbesinin hayırlı olmasını dileyip görevinde başarılar temenni etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmenliğe terfi eden Çameli İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'ı ziyaret ederek yeni rütbesini tebrik etti.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, teğmen rütbesinden üsteğmen rütbesine terfi eden Çameli İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Arslan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Üsteğmen Hüseyin Arslan'ı yeni rütbesinden dolayı tebrik eden Başkan Cengiz Arslan, görevinde başarılarının devamını diledi.

Başkan Arslan, ziyarette yaptığı açıklamada, "İlçemizin huzur ve güvenliği için özveriyle görev yapan İlçe Jandarma Komutanımız Üsteğmen Hüseyin Arslan'a yeni rütbesinin hayırlı olmasını diliyor, görevinde başarılar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Hüseyin Arslan, Cengiz Arslan, Politika, Jandarma, Teğmen, Çameli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Çameli Belediye Başkanı, terfi eden İlçe Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı Otomotiv yan sanayisi sektöründeki 39 teşebbüs ve teşebbüs birliği hakkında rekabet soruşturması açıldı
İmamoğlu davasında oğlu kürsüde Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma İmamoğlu davasında oğlu kürsüde! Mehmet Selim İmamoğlu’ndan dikkat çeken savunma
Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı Edirne Belediye Meclisi’nde tansiyon yükseldi: Üyeler arasında arbede çıktı
Rusya’dan Almanya’ya misilleme St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor Rusya’dan Almanya’ya misilleme! St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe Enstitüsü kapatılıyor
Seçim sonuçları Almanya’yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı Seçim sonuçları Almanya'yı karıştırdı: Cehennemin kapıları aralandı
Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık Transfer için çarpıcı itiraf: Fenerbahçe 25 milyon Euro verdi, satmadık

15:04
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
Vanlı Kara Haydar’ın eşinin videosu olay oldu
14:31
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor’da 3 dünya yıldızı öne çıktı
Arda Turan ve Fatih Terim derken Trabzonspor'da 3 dünya yıldızı öne çıktı
14:08
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti’nin adayı kazandı
Üsküdar Belediyesi Başkanvekili seçimini AK Parti'nin adayı kazandı
13:59
Atlas Çağlayan’ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi
13:50
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
Selçuk Mızraklı tahliye edildi
13:04
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Antalya ve Adana’da alevlerle büyük mücadele! Evler tahliye edildi, elektrikler kesildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 15:08:11. #7.13#
SON DAKİKA: Çameli Belediye Başkanı, terfi eden İlçe Jandarma Komutanı'nı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement