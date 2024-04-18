Çameli Belediyesi Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Politika

Çameli Belediyesi Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi

Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Arslan, 'Çameli'mizi ileriye götürmek için yapacak olduğumuz çalışmalarda gösterecek oldukları emekler için şimdiden teşekkür ederiz' dedi.

18.04.2024 09:35  Güncelleme: 09:38
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DENİZLİ(İHA) – Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda Belediye Başkanı Cengiz Arslan Başkanlığında, Muhtarlar Toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Arslan, "Çameli'mizi ileriye götürmek için yapacak olduğumuz çalışmalarda gösterecek oldukları emekler için şimdiden teşekkür ederiz" dedi.

Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Durmaz ve Fethi Uğur, belediye birim müdürleri, personeller ile mahalle muhtarlarıyla Çameli Belediyesi Konferans Salonu'nda "Muhtarlar Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda yeni seçilen ve tekrar seçilerek görevine devam eden muhtarlara ilk olarak görevleri için hayırlı olsun dileklerinde bulunuldu. Muhtarların birbirleriyle tanışması sağlandı. Görevleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Başkan Arslan, "Mahallelerimiz hakkında istişarede bulunduk. Muhtarlarımızın belediyemizle halkımız arasında bir köprü görevi gördüğü ve vatandaşlarımıza ihtiyaçları doğrultusunda isabetli ve güzel hizmetler yapabilmek için en büyük yardımcılarımız muhtarlarımızdır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte Çameli'mizi mahallelerimizi daha ileri götürmek ve geliştirmek için birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğimiz projelerimizle ilçemize yeni değerler kazandıracağız. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diler; birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hep birlikte Çameli'mizi ileriye götürmek için yapacak olduğumuz çalışmalarda gösterecek oldukları emekler için şimdiden teşekkür ederiz." şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çameli Belediyesi Muhtarlar Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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