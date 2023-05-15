"Camide bira içilmedi" diyen eski müezzin meclise giremedi - Son Dakika
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"Camide bira içilmedi" diyen eski müezzin meclise giremedi

15.05.2023 13:32

Gezi Parkı olayları esnasında Erdoğan'ın "Camide bira içtiler" iddiasına cevap vererek yalanlayan Bezmialem Valide Sultan Camii'nin eski müezzini ve CHP İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı Fuat Yıldırım, Milletvekili olamadı.

Türkiye 14 Mayıs günü sandık başındaydı ve resmi olmayan sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Milletvekilliği seçimleri ise netleşmeye başladı. Gezi parkı olaylarıyla hafızalar kazınan Fuat Yıldırım, CHP'den İstanbul 2'nci bölge 10'uncu sıradan milletvekili adayı gösterilmişti.

Fuat Yıldırım, partisinin İstanbul'da yeteri kadar oy alamaması nedeniyle meclise giremedi.

'Camide bira içilmedi' diyen Fuat Yıldırım, meclise giremedi

NE OLMUŞTU?

Erdoğan, Gezi Parkı eylemleri sırasında Bezmialem Valide Sultan Camisi'nde bira içildiğini iddia etmişti. O dönem caminin müezzini olan Yıldırım ise "Ben din adamıyım, yalan söyleyemem, içki içildiğini görmedim" diyerek o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı yalanlamıştı.

YORUMLAR (1)
  • Murat Ercan: Dünyalık için inancı zedeleyenlerin dünya işlerinde de fayda sağlamayacağı bir çok kez denenmiş ve görülmüştür. Umarım geri dönmez. Cevap Yaz 31 8 Yayından Kaldır
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