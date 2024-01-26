Camide İmamoğlu\'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de cuma namazı için gittiği camide vatandaşlardan birinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geliyorsun?" sorusuna İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum." yanıtını verdi.

"YARADAN'A DUA ETMEYE GELİYORUM"

İmamoğlu, vatandaşın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna ise "Yaradan'a dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" sözleriyle karşılık verdi.

"SENİNKİ BİRAZ RİYAKARLIK OLDU"

İmamoğlu, sözlerinden sonra vatandaşın eline dokununca vatandaştan "Seninki biraz riyakarlık oldu" karşılığını aldı. İmamoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.