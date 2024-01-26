 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? - Son Dakika
Üye Girişi

Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?

Seçim çalışmaları kapsamında Sancaktepe'de ziyaretlerde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gittiği camide bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Vatandaş, İmamoğlu'na "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" diyerek tepki gösterdi. İmamoğlu da vatandaşa "Camide hava atmam birileri gibi. O yaradan ile benim aramda" sözleriyle karşılık verdi.

26.01.2024 - 14:06,  Güncelleme: 14:24
Abone Ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'de cuma namazı için gittiği camide vatandaşlardan birinin beklenmedik tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşın seçim dönemini hatırlatarak "Camiye neden geliyorsun?" sorusuna İmamoğlu, "Dua etmeye geliyorum." yanıtını verdi.

"YARADAN'A DUA ETMEYE GELİYORUM"

İmamoğlu, vatandaşın "Şimdiye kadar neredeydin? Camilere, cumalara neden seçimden seçime geliyorsun?" sorusuna ise "Yaradan'a dua etmeye geliyorum. Başkası gibi hava atmaya değil" sözleriyle karşılık verdi.

"SENİNKİ BİRAZ RİYAKARLIK OLDU"

İmamoğlu, sözlerinden sonra vatandaşın eline dokununca vatandaştan "Seninki biraz riyakarlık oldu" karşılığını aldı. İmamoğlu daha sonra bölgeden ayrıldı.

Camide İmamoğlu\'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
YORUMLAR (19)
  • Hasan Guney: Arkadaş adam sana her zaman gel de hasbihal edelim sarılalım diyo sen işi reklama dökmeye calışıyorsun. Niyet neyse zikir de o oluyor hava atmakta üstüne yok. Dayan istanbul 1nisana az kaldı Yanıtla 150 159
  • Şevki Sünger: dede haklı Yanıtla 135 140
  • Hasan Guney: Adam doğru söylüyor herzaman gelde sarılalım dıyo sen ne diyon ama şunu itiraf etmek lazım sen bu filmi güzel oynuyon başkan yazık istanbula Yanıtla 125 128
  • Serkan Basar: bu kitleye her dakika git yine aynı şeyleri söyler çünkü rotaları şaşmaz hani anam babam çocuğumun canından alsın diyen kitle :) fazla kafa patlatmayın yani Yanıtla 84 165
  • Gökhan Öz: Memleket cahilden gecilmiyor. Lafa bak. Neden geldin ne demek. İnsanları camiiden bile sogutuyor bu tipler. Sadece biraz egitim ya. Kendinizi yetiştirin biraz artık. Dini sömürge olarak kullanmayın. Yeter..... Yanıtla 116 91
  • Erol MARASLI: Adam camiye gider neden gelsin dersiniz,adam tatile giden neden gidersin dersiniz,bir karar verin bu adam ne yapacak Yanıtla 97 98
  • Yılmaz ÇAKIR: Dayı doğru söylüyor seçimden seçime camiye gidiyor eko başkan hdp olmazsa 1000 yılda geçse chp den başkan olamaz hdp isrediği ilçeleri tıpış tıpış vereceksin iz Yanıtla 82 96
  • Unutan Unutan: namaz gösteriştir.sananae kulun namazından sanamı kılacak borç onun borcu insanları namaz kılıyormu bilmem ne yapıyormu diye yargılamayın haram yiyormu hakka hukuka uyuyormu diye bakın gösteriş sadece gösteriş yazıklar olsun gösteriş yapalnlara mekanları cehennem olsun inşallah. Yanıtla 44 71
  • Eski Tüfek.: Dolar 30.32 haberinde üç maymunu oynayanlar ,görevleri icabı tam kadro burada..:) Yanıtla 26 27
  • Görkem Altuntas: Serkan sendeki bu kuyruk acısı 5 5
Tüm yorumlar için tıklayınız

Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:40:41. #1.13#
SON DAKİKA: Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement