Çanakkale'de CHP'den Belediye Başkanı Seçilen Muharrem Erkek Göreve Başladı - Son Dakika
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Politika

Çanakkale'de CHP'den Belediye Başkanı Seçilen Muharrem Erkek Göreve Başladı

Çanakkale\'de CHP\'den Belediye Başkanı Seçilen Muharrem Erkek Göreve Başladı

Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Av. Muharrem Erkek, mazbatasını alarak göreve başladı.

09.04.2024 11:30  Güncelleme: 11:42
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Çanakkale'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Av. Muharrem Erkek, Merkez ilçe Seçim Kuruluna giderek mazbatasını aldı. Başkan Erkek, Çanakkale Belediyesinde gerçekleştirilen devir teslim töreni sonrası göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'den Çanakkale Belediye Başkanı seçilen Av. Muharrem Erkek, Belediye Meclis ve İl Genel Meclis üyeleriyle birlikte Merkez ilçe Seçim Kuruluna giderek, Merkez ilçe Seçim Kurulu Başkanı Eray Doğan'dan mazbatalarını aldı. Mazbata törenine, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Av. Deniz Yücel, CHP Çanakkale Milletvekilleri İsmet Güneşhan, Özgür Ceylan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, önceki dönem Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mazbata törenin ardından adliye çıkışında açıklama yapan Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, anlamlı ve özel bir günde mazbatasını aldığını belirterek, "Yarın bayram başlıyor. Öncelikle Çanakkale halkına teşekkür ediyorum. Onların bize duyduğu güveni asla boşa çıkartmayacağız. Bugün Belediye Başkanı olarak ben, belediye meclis üyelerimiz ve il genel meclis üyelerimiz mazbatalarımızı aldık. Görevlerime başlıyoruz. Öncelikle teşekkür Çanakkale halkına. Çanakkale halkının, Çanakkale'nin belediye başkanı olarak önümüzdeki süreçte artık bize oy versin vermesin tüm hemşehrilerimizle birlikte çok güzel şeylere imza atacağız. Bizler için çünkü bir sevdadır Çanakkale. Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz ve çok çalışacağız. Bu güzel şehre layık olacağız. Hesap verebilir bir şekilde Çanakkale'yi birlikte yöneteceğiz. Her şey çok güzel olacak" dedi.

Açıklamanın ardından Çanakkale Belediye Başkanı Av. Muharrem Erkek, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri ve partililer ile birlikte toplu fotoğraf çekiminden sonra Çanakkale Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Muharrem Erkek, önceki dönem Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan görevi devralarak görevine başladı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Çanakkale'de CHP'den Belediye Başkanı Seçilen Muharrem Erkek Göreve Başladı - Son Dakika

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