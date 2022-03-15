Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te - Son Dakika
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Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te

15.03.2022 16:26

Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere önceki gün Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bulunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'ndan oluşan...

Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te

BİLECİK - Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'inci yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilmek üzere önceki gün Gelibolu Yarımadası'nda 253 bin şehidin bulunduğu bölgeden alınan toprak, deniz suyu ve Türk Bayrağı'ndan oluşan kutsal emanetler, Bilecikli atletlere teslim edildi.

Çanakkale'den başlatılan "Çanakkale- Ankara 25. Zafer Koşusu"na katılan atletlerin taşıdıkları kutsal emanetleri, Pelitözü Göletin'den Bursalı gençlerinden teslim alan Bilecikli atletler kent merkezine geldi. Atletler, kutsal emanetleri Bilecik Emniyet Müdürlüğü önünden koşarak Bilecik Valiliği binası önüne geldiler. Burada Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya kutsal emanetleri öperek alarak, Eskişehirli atletlere teslim etti.

Burada bir konuşma yapan Vali Kızılkaya, "Çanakkale zaferi 107'inci yıl dönümü vesilesiyle Gelibolu Yarımadası'ndan alınan bu kutsal toprağı, seniz suyu ve şanlı bayrağımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a arz edilmek üzere teslim alıyor ve Eskişehirli sporcularımıza teslim ediyorum" dedi.

Öte yandan Çanakkale'den çıkan kutsal emanetler sırasıyla Balıkesir, Bursa, Bilecik, Eskişehir ve Ankara il sınırlarından geçirilecek. Her ilin atletlerince taşınacak olan kutsal emanetler, atletler tarafından 18 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edilecek.

Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te
Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te
Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te

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Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası, Çanakkale, Bilecik, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Çanakkale'den yola çıkan kutsal emanetler Bilecik'te - Son Dakika


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