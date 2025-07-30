Çanakkale\'ye 60 Yeni Sağlık Personeli Atandı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale merkez ve ilçelere 60 yeni sağlık personeli atandığını açıkladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen Sağlık Bakanlığı tarafından 2025 yılı Haziran dönemi iller arası atama kurası çerçevesinde, Çanakkale'ye toplam 60 sağlık personeli atandığının müjdesini verdi. Yeni atamalarla Çanakkale'nin sağlık alt yapısını güçlendirmeye devam ettiklerini belirten Milletvekili Ayhan Gider, "Sağlık Bakanlığımızla olan yakın iletişimimiz ve takibimiz neticesinde, Çanakkale'mizin ihtiyaç duyduğu sağlık personeli ihtiyacına önemli ölçüde katkı sağlandı. Yeni atanan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızla birlikte, ilimizin sağlık hizmetlerindeki erişim kalitesi daha da artacaktır. Atamalar, hemşehrilerimiz adına memnuniyet verici. Göreve başlayacak tüm sağlık personeline başarılar diliyor, atamaların Çanakkale'mize ve kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çanakkale'ye yeni atanan sağlık personelinin dağılımı ise şu şekilde oluştu: Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne: 1 romatoloji uzmanı, 1 yoğun bakım uzmanı, Çan Devlet Hastanesi'ne: 1 nöroloji uzmanı, Biga Devlet Hastanesi'ne: 1 kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, 2 pratisyen hekim, Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'ne: 1 aile hekimliği uzmanı, Gökçeada Toplum Sağlığı Merkezi'ne: 1 aile hekimliği uzmanı, Ezine Devlet Hastanesi'ne: 1 pratisyen hekim. Öte yandan; il merkezi ve ilçelerdeki hastaneler, il/ilçe sağlık müdürlükleri, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri istasyonlarına çeşitli branşlarda toplam 51 sağlık personeli daha görevlendirildi. - ÇANAKKALE