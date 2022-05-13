Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi! - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!

13.05.2022 09:59
Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin beş ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararının üçünü onamasıyla 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşti, Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi. Peki bu kararın anlamı ne, Kaftancıoğlu'nun siyasi yaşamını nasıl etkileyecek?

Yargıtay, yerel mahkemenin Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticisi olmasına kısıtlama" getirilmesini öngören cezayı da onadığı için Kaftancıoğlu'nun il başkanlığına devam edip etmeyeceği ve ileride milletvekili olup olamayacağı tartışılıyor.

Siyasi yasak kararının tartışmalı ve nasıl uygulanacağının net olmadığını savunan CHP'de öne çıkan eğilim, Kaftancıoğlu'nun il başkanlığını "fiilen" sürdürmesi yönünde.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu sabah olağanüstü toplanacak Merkez Yönetim Kurulu toplantısında izleyecekleri stratejiyi netleştirecek.

SONUÇLARI NE OLACAK?

Siyasi parti kapatma davalarında milletvekilleri ve parti yöneticileri için gündeme gelen "siyasi yasak", kapatma davaları dışında da uygulanabiliyor.

Kaftancıoğlu'na yönelik siyasi yasak kararının dayanağı ise yargılandığı yerel mahkemenin bu yönde verdiği karardan kaynaklanıyor.

İlk derece mahkemesi olan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Kaftancıoğlu hakkındaki kararında, mahkumiyet kararlarının yanı sıra, Türk Ceza Yasası'nın 53. maddesine göre "parti yöneticiliği" yapmasına da kısıtlama getirdi.

Yargıtay'ın bu kısıtlamayı da onaması nedeniyle Kaftancıoğlu, "siyasi yasaklı" hale geldi.

Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getiren ve kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında uygulanabilecek kısıtlamaları düzenleyen 53. Maddenin "d" fıkrası, "Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi" olmaktan yoksun bırakılabileceği hükmünü içeriyor.

Söz konusu maddeye göre parti üyeliğine ise bir engel bulunmuyor.

Kaftancıoğlu'nun yasağının mahkumiyet süresi boyunca devam edeceği ifade ediliyor.

Ancak hukukçular, Anayasa ve Siyasi Partiler Yasası'na göre 1 yıldan fazla hapis cezası almanın milletvekilliğine engel suç oluşturması nedeniyle Kaftancıoğlu'nun milletvekili adayı olmasının önünün kesildiğini aktarıyor.

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Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay, CHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ne anlama geliyor: Milletvekili olmasının önü kesildi! - Son Dakika

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