Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmasının ardından dikkat çeken bir olay daha meydana geldi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Ataşehir Örnek Mahallesindeki temsilciliklerine kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu paylaşımında "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" ifadelerini kullandı.
Kaftancıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflarda CHP bayraklarının söküldüğü ve yere atıldığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu afişin üzerine yazılar yazıldığı görüldü.
Son Dakika › Politika › Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: CHP seçim bürosuna 3 el ateş edildi - Son Dakika