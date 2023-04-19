Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: CHP seçim bürosuna 3 el ateş edildi - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken açıklama: CHP seçim bürosuna 3 el ateş edildi

19.04.2023 09:58

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin Ataşehir Örnek mahallesindeki temsilciğine ateş açıldığını açıkladı. Bürodan fotoğraflar aktaran Kaftancıoğlu, "Temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde CHP İstanbul İl Başkanlığı yakınlarında havaya ateş açılmasının ardından dikkat çeken bir olay daha meydana geldi.

"BİZ KORKMAYIZ"

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından Ataşehir Örnek Mahallesindeki temsilciliklerine kuru sıkı silah ile 3 el ateş edildiğini öne sürdü. Kaftancıoğlu paylaşımında "Ataşehir Örnek Mah. temsilciliğimize saldıran tahrip eden ve 3 el ateş açanlara (kuru sıkı olduğu tahmin ediliyor) bu cesareti veren ve bu koşulları oluşturan iktidardakilerin siyaset anlayışı ve korkularıdır. Biz korkmayız ama bence de sizler korkun. Korkacak çok şeyiniz var!" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu: CHP seçim bürosuna 3 el ateş edildi

BAYRAKLARI SÖKÜP ATMIŞLAR

Kaftancıoğlu'nun paylaştığı fotoğraflarda CHP bayraklarının söküldüğü ve yere atıldığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının olduğu afişin üzerine yazılar yazıldığı görüldü.

YORUMLAR (3)
  • Serdar gr: Sen Türk bayrağına ve Atatürke sahip çık önce Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • yücel doğan: Bu tiyatro sahnesi seyirciyle buluşmamış mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? İlk oyun fazla seyirci tutmadı sanırım o yuzden mermi sayısı ve kişi (leri) gizli tutarak gizem katmak istemişler waaooww Cevap Yaz 14 9 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Şimdi sende Meral ablam gibi, kadınlar bana oy versin deme bak,biz veremeyiz,bay Kemal en kötü aday, Meral hanım dünyaya duyurdu zaten.Seçim yaklaştıkça tiyatroya döndürmeyin,yemezler. Cevap Yaz 23 13 Yayından Kaldır
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