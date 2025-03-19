Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki

Geniş Video İzle

İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu "Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ayarlar ayarlamaz" ifadelerini kullandı.

19.03.2025 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte 84 kişi gözaltına alındı.

BİR TEPKİ DE KAFTANCIOĞLU'NDAN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir tepki de eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan geldi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ, EMANETİ ALIYORUZ"

İmamoğlu'nun gözaltına alınmadan önce hazırlanırken çektiği videoyu alıntılayan Kaftancıoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada "İstanbul Halkının seçtiği Belediye başkanına, İstanbul halkının iradesine hukuk alet edilerek darbe yapılıyor an itibariyle. Asla kabul edilemez, emaneti alıyoruz. Bu hukuksuzluk karşısında haksızlığa uğrayanların yanında olmak için İstanbul'da olacağım ayarlar ayarlamaz" ifadelerini kullandı.

DİPLOMA İPTALİNE DE SERT ÇIKMIŞTI

İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal ettiği İmamoğlu'na akşam da yayınladığı mesajla destek veren Kaftancıoğlu "Bu memlekette çok hukuksuzluk gördük ama bu kadarına da pes artık! Yargıyı araçsallaştırarak rakibi diskalifiye etme çabası acziyetten başka bir şey değildir. Vicdan/ahlak sahibi herkes ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer bu hukuk dışı kararın karşısında, haksızlığa uğrayan Ekrem İmamoğlu'nun yanında olacaktır…" ifadelerini kullanmıştı.

Canan Kaftancıoğlu\'ndan İmamoğlu\'nun gözaltına alınmasına sert tepki

Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ramazan yazar:
    parsel parset satan gokcekler neden sorusturulmadi..altin saatler kutular vs 17 10 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    ALİN BUNU DA 15 9 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    sıra sana geldi Canan 9 5 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Ne yapabileceksin neyi ayarlacan 9 3 Yanıtla
  • Oğuzhan Kalkan:
    ananıda alsınlar mı 5 5 Yanıtla
  • Merck@1952:
    aynen Buda bu işin. içinde demekki tepki gösteriyorsa bunuda atın içeri 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2025 12:36:59. #7.12#
SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu'ndan İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.