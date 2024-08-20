Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Konforlu ve Güvenli Yolları ve Yeni Sosyal Yaşam Alanlarını İlçeye Kazandırıyor - Son Dakika
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Politika

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Konforlu ve Güvenli Yolları ve Yeni Sosyal Yaşam Alanlarını İlçeye Kazandırıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Konforlu ve Güvenli Yolları ve Yeni Sosyal Yaşam Alanlarını İlçeye Kazandırıyor

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni sosyal yaşam alanları ile modern ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

20.08.2024 13:19  Güncelleme: 13:21
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Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Konforlu ve güvenli yolları, yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yeni sosyal yaşam alanları ile modern ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmak için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti. İlçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını büyük bir özveriyle sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imize ömürlük eserler kazandırmak için canla başla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İlçeye değer katan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde altyapı ve üstyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Konforlu ve güvenli yolları, yeni sosyal yaşam alanlarını ilçemize kazandırmaya devam ediyoruz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaları yerinde takip ediyoruz. Canik'imizin değerine değer katacak yeni eser ve hizmetleri ilçemize kazandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Konforlu ve Güvenli Yolları ve Yeni Sosyal Yaşam Alanlarını İlçeye Kazandırıyor - Son Dakika

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