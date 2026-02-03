Canik'te burslar hesapta, Meşe Tesisleri yenileniyor - Son Dakika
Canik'te burslar hesapta, Meşe Tesisleri yenileniyor

03.02.2026 13:58  Güncelleme: 14:00
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilere burs vermeye devam ettiklerini ve Canik Meşe Tesisleri'nde yenileme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Ayrıca, kentsel dönüşüm ve yeni sosyal yaşam alanları projeleri hakkında bilgi paylaştı.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede üniversiteyi kazanan tüm öğrencilere verilen bursların düzenli olarak hesaplara yatırıldığını, Canik Meşe Tesisleri'nde ise yenileme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Canik Belediye Meclisi Şubat Ayı Açılış Toplantısı, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı'nın başkanlığında gerçekleşti. Canik'te yeni projeleri ve yatırımları vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantıda ilçede yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden projeler ile ilgili bilgiler paylaştı. Canik'in çehresine değer katan yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ederken, aile bütçesine katkılar sunan projelere ve gönüllere dokunan sosyal çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Burslar hesapta

Canik'ten üniversiteyi kazanan öğrencilerin tamamına burs desteği sağladıklarını ve öğrencilerin burs ödemelerini düzenli olarak gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizden üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına burs desteği sağlamaya devam ediyoruz. Burs desteğimizi hayata geçirirken hem öğrencilerimizin hem de ailelerimizin eğitim harcamalarına bir nebze olsun katkılar sunmak istedik. Hamdolsun, 3 yılı aşkın bir süredir ilçemizden üniversiteyi kazanan öğrencilerimizin tamamına hiçbir özel koşul olmaksızın burs desteği sağlamaya devam ediyoruz. Burs desteğimizi her ay düzenli olarak öğrencilerimizin hesaplarına yatırmayı sürdürüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Meşe Tesisleri yenileniyor

Canik Meşe Tesisleri'nde yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, yenileme çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacaklarını söyledi. Canik Meşe Tesisleri'ni yenilenen yüzü, modern ve nezih ortamıyla vatandaşların hizmetine sunacaklarını aktaran Başkan İbrahim Sandıkçı, toplantıda ayrıca ilçede devam eden kentsel dönüşüm ile Canik 2. Yeni Bulvar Yolu ve yeni sosyal yaşam alanlarının yapım çalışmalarında gelinen son aşamalar ile ilgili meclis üyelerine bilgiler aktardı. Başkan Sandıkçı, "Projeler ve yatırımlarla ilçemize değer katmaya devam ediyoruz. Canik'te eser ve hizmet seferberliğimizi sürdürüyoruz. Her bir projemizin yapım çalışmasını titizlikle tamamlıyor, hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Her alanda daha güçlü bir Canik için sahada gayretle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından son buldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
