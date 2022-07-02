Canik meclisi tatil yapmayacak - Son Dakika
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Canik meclisi tatil yapmayacak

02.07.2022 00:25
Canik meclisi tatil yapmayacak

Canik Belediye Meclisi oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldı.

Canik Belediye Meclisi oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldı.

Canik Belediye Meclisi, temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında toplanan meclisten oybirliğiyle tatil yapmama kararı alındı. Başkan İbrahim Sandıkçı, 2019 yılından bu yana Canik Belediye Meclisi'nin hizmet dönemine dördüncü kez tatil yapmadan devam edeceğini duyurdu.

Göreve geldikleri süre içerisinde Canik Belediye Meclisi'nin hiç tatil yapmadığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te gelenek bozulmadı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirdiğimiz temmuz ayı olağan toplantımızda oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldık. Canik Belediye Meclisi olarak ilçemizin gelişmesi adına sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Temmuz ayı olağan toplantısını gerçekleştiren Canik Belediye Meclisi 1 Ağustos 2022 tarihinde yeniden toplanma kararı aldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Canik meclisi tatil yapmayacak - Son Dakika

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