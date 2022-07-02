Göreve geldikleri süre içerisinde Canik Belediye Meclisi'nin hiç tatil yapmadığını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'te gelenek bozulmadı. Meclis üyesi arkadaşlarımızla bugün gerçekleştirdiğimiz temmuz ayı olağan toplantımızda oybirliğiyle tatil yapmama kararı aldık. Canik Belediye Meclisi olarak ilçemizin gelişmesi adına sürdürdüğümüz çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Canik, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Canik meclisi tatil yapmayacak - Son Dakika

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