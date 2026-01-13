Başkan Sandıkçı\'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışının etkili olduğu ilçede ekiplerle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışının etkili olduğu ilçede ekiplerle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Sandıkçı, ilçede kapalı yol bulunmadığını ifade etti. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Sandıkçı, "Tüm ekiplerimizle sahada karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Etkin mücadele

Karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olduklarının altını çizdi. Sandıkçı, "Karla mücadele çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak yollarımızı her daim açık tutuyoruz. Kar küreme ve yol açma çalışmalarımızın yanı sıra buzlanma ve don olaylarına karşı yol tuzlama çalışmalarımıza da gayretle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gönülleri ısıtan ikram

Soğuk kış şartlarına rağmen sahada görev yapan Canik Belediyesi ekipleri, Gönül Sofrası İkram Aracı ile vatandaşlara sıcak ikramlarda da bulunuyor. İlçenin farklı noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiren Canik Belediyesi, karla mücadeledeki özverili çalışmasının yanı sıra sosyal destekleriyle de vatandaşların gönlüne dokunuyor. - SAMSUN