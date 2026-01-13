Başkan Sandıkçı'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Başkan Sandıkçı'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip

Başkan Sandıkçı\'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip
13.01.2026 12:23  Güncelleme: 12:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışı nedeniyle ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların 7/24 sürdüğünü ve kapalı yol bulunmadığını belirtti. Ayrıca, gönül sofrası ile vatandaşlara sıcak ikramda bulunduklarını ifade etti.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışının etkili olduğu ilçede ekiplerle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, kar yağışının etkili olduğu ilçede ekiplerle birlikte sahada karla mücadele çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaların koordineli bir şekilde sürdürüldüğünü belirten Sandıkçı, ilçede kapalı yol bulunmadığını ifade etti. Kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarının yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Sandıkçı, "Tüm ekiplerimizle sahada karla mücadele çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Etkin mücadele

Karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini belirten Başkan Sandıkçı, tüm ekip ve ekipmanlarla sahada olduklarının altını çizdi. Sandıkçı, "Karla mücadele çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. 7/24 esasıyla çalışarak yollarımızı her daim açık tutuyoruz. Kar küreme ve yol açma çalışmalarımızın yanı sıra buzlanma ve don olaylarına karşı yol tuzlama çalışmalarımıza da gayretle devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Gönülleri ısıtan ikram

Soğuk kış şartlarına rağmen sahada görev yapan Canik Belediyesi ekipleri, Gönül Sofrası İkram Aracı ile vatandaşlara sıcak ikramlarda da bulunuyor. İlçenin farklı noktalarında sıcak çorba dağıtımı gerçekleştiren Canik Belediyesi, karla mücadeledeki özverili çalışmasının yanı sıra sosyal destekleriyle de vatandaşların gönlüne dokunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

İbrahim Sandıkçı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Politika, Samsun, Canik, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Sandıkçı'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:16:35. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Sandıkçı'dan karla mücadele çalışmalarına yakın takip - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.