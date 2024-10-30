Canik'te Ulaşım İçin Seferberlik - Son Dakika
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Politika

Canik'te Ulaşım İçin Seferberlik

Canik\'te Ulaşım İçin Seferberlik

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Yeni projeler ve yatırımlarla sosyal yaşam alanlarını da geliştirmeye devam ettiklerini belirtti.

30.10.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, güvenli ve konforlu bir ulaşım için seferberlik halinde çalıştıklarını söyledi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçeye yeni projeler ve yatırımlar kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti. "Eser ve hizmet belediyeciliği anlayışıyla çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz" diyen Başkan İbrahim Sandıkçı, ilçede ulaşım ve sosyal yaşam alanlarına yönelik yatırımları hız kesmeden sürdürdüklerini belirtti. Canik'te güvenli ve konforlu yolları vatandaşların hizmetine sunmayı sürdürdüklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizde sorunsuz bir ulaşım için sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede güvenli ve sorunsuz bir ulaşım için sahada hummalı bir şekilde çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizdeki tüm yolları güvenli ve konforlu bir hale getirmek adına yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Asfalt yol, beton yol, sathi kaplama, taş parke yol, yol açma, kanal açma, yol genişletme ve yol tesviye çalışmalarımızı plan dahilinde titizlikle sürdürüyoruz. Canik'te güvenli ve konforlu bir ulaşım için seferberlik halinde çalışıyoruz. Güvenli ve konforlu yollarla birlikte yeni sosyal yaşam alanlarını da Canik'imize kazandırmaya devam ediyoruz. Uzun yıllar hemşehrilerimize hizmet verecek olan, geleceğe yönelik eser ve hizmetleri ilçemize kazandırıyoruz. Tüm çalışmalarımızı büyük bir özveriyle sürdürüyoruz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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