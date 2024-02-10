Çankırı'da AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtıldı - Son Dakika
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Politika

Çankırı'da AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtıldı

Çankırı\'da AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtıldı

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ve diğer adaylar tanıtıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı için birlikte güçlü bir şekilde çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin uzay alanındaki başarıları ve Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a yapılan silahlı saldırı da konuşuldu.

10.02.2024 21:19  Güncelleme: 21:21
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ÇANKIRI'da, AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda yapılan programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Başkanı Koray Erdoğan, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, ilçe belediye başkanları ile adayları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ile birlikte Çankırı için birlikte güçlü bir şekilde çalışacaklarını söyledi.

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı'yı tebrik eden Akbaşoğlu, "Bakın, Türk astronotumuz gerçekten hayal denilen bir gerçeği hep beraber o gururu bizlere yaşattı. Bunun altyapısını kurduk. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bununla ilgili birçok mesafeler kat ettik. Dünyada insansız hava araçlarında bir numarayız. Allah'a çok şükür bunun yazılımlarını, teknolojik yazılımlarını, teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan bizim gençlerimiz" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine de Akbaşoğlu, Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Akbaşoğlu, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Çankırı'da AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtıldı - Son Dakika
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