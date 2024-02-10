Çankırı\'da AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtıldı

ÇANKIRI'da, AK Parti Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
AK Parti Çankırı İl Başkanlığı tarafından belediye başkan adayları tanıtım toplantısı düzenlendi. Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonunda yapılan programa AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İl Başkanı Koray Erdoğan, Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz, ilçe belediye başkanları ile adayları ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Filiz ile birlikte Çankırı için birlikte güçlü bir şekilde çalışacaklarını söyledi.
Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezeravcı'yı tebrik eden Akbaşoğlu, "Bakın, Türk astronotumuz gerçekten hayal denilen bir gerçeği hep beraber o gururu bizlere yaşattı. Bunun altyapısını kurduk. Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduk. Bununla ilgili birçok mesafeler kat ettik. Dünyada insansız hava araçlarında bir numarayız. Allah'a çok şükür bunun yazılımlarını, teknolojik yazılımlarını, teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan bizim gençlerimiz" dedi.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması yaptığı sırada silahlı saldırı düzenlenmesi üzerine de Akbaşoğlu, Yeniay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Akbaşoğlu, konuşmasının ardından belediye başkan adaylarını tanıttı.
Real Madrid'in, sahasında Girona'yı 4-0 mağlup ettiği maça Arda Güler damga vurdu. Takımına penaltı kazandıran Arda, topun başına geçmek istedi fakat penaltıyı Joselu kullandı. Topu Arda'nın elinden alan Joselu, penaltıyı kaçırınca büyük eleştiri aldı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, ''İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok'' dedi.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in katılımıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuştu. Asya, halka hizmet anlayışıyla görev yürüttüklerini ve Cumhurbaşkanının belediyecilik vizyonunu hayata geçirdiklerini belirtti. Ayrıca, yeni dönemde daha prestijli projeler yapacaklarını ve halkın gönüllerine dokunmayı başardıklarını vurguladı.
Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maçın sonunda Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında kısa süren bir gerginlik yaşandı. Gerginlik tatlıya bağlandı ve iki teknik adam birbirine sarıldı.
Macaristan'da çocuk istismarı nedeniyle hüküm giymiş bir kişiyi affetmesi eleştirilerin hedefi haline gelen Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak istifa etti.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay katıldığı canlı yayında, 1 kişinin yaralandığı seçim programına yönelik silahlı saldırı anını anlattı. Yeniay, "Sokağa girmeden otomatik silahlarla bulunduğumuz bölgeye 20 metre mesafeden ateş edildi. Arkadaşlarımızın hepsi içerideydi. Salon ağzına kadar doluydu. Konuşma yaparken silahlarını ateşlenmesiyle büyük bir panik yaşandı. İnsanlar siper almaya gayret gösterdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Mertens kaydetti.
Hatay'da, ailesi tarafından 9 gün önce kayıp ihbarı yapılan 7 aylık hamile Selma Abacı ile çocukları Kerim ve Azat'ın cesedi bulundu. Anne ve çocuklarının tüfekle vurulup, yaylada toprağa gömüldüğü belirlendi. Olayla ilgili, 2 yıl önce görevden atılan eski köy koruyucusu T.K. gözaltına alındı.
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