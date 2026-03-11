Canlı Yayın İçin Kanun Gerekiyor - Son Dakika
Canlı Yayın İçin Kanun Gerekiyor

Canlı Yayın İçin Kanun Gerekiyor
11.03.2026 13:01
Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasının canlı yayınlanabilmesi için kanun değişikliği gerektiğini belirtti.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava duruşmalarının televizyonda canlı yayınlanması taleplerine ilişkin, "Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok; ama kanun değişirse, Meclis bu yönde takdir verirse canlı yayınlanabilir" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gürlek, Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davanın televizyonda canlı yayınlanması taleplerine ilişkin, "Canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerekiyor. Şu an mevzuatımızda canlı yayınlanmasına imkan yok; ama kanun değişirse, Meclis bu yönde takdir verirse canlı yayınlanabilir. Şu anda yargılama süreci devam ediyor biliyorsunuz. Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, orada siyasi şov yapılamaz. Mahkeme salonlarında sadece yargılama yapılır, burada şahısların statü ve görevleri önemli değildir. Herkes sanık statüsündedir, hukuki olarak 'sanık' tabiri bu yüzden kullanılır. Mahkeme salonlarında hakim hitap ederken 'Sanık Ali', 'Sanık Mehmet', 'Sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım', 'Sayın müdürüm' diye hitap etmez" ifadelerini kullandı.

'MAHKEME SALONLARINI YIPRATMAMAMIZ LAZIM'

Anayasa'nın 138'inci maddesine göre mahkemelerin Türk milleti adına yargılama yaptığını söyleyen Gürlek, "Yargılama sürecinde kimse mahkemelere telkin, talimat veremez. Kesinlikle burada selamlama konuşması yapmak, 'Önce ben' konuşması yapmak yoktur. Usule göre herkesin ne zaman konuşma yapacağı mahkeme tarafından bellidir. Oradaki sanık Ekrem İmamoğlu da mahkeme tarafından verilen sırayla savunmasını yapacaktır. Onun haricinde avukatlar söz alabilirler. Usulle ilgili tartışmalar için avukatlar söz isteyebilirler, mahkeme de tartışmalarla ilgili taraflara söz verebilir. Ama burada kesinlikle selamlama konuşması yapmak, gelenlere 'hoş geldin' demek bu bizim yargımıza da yakışmaz, mahkemenin düzenine de yakışmaz. Mahkemenin düzenine karar verme yetkisi heyet başkanına, mahkeme başkanına aittir. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Mahkeme salonlarını yıpratmamamız lazım, orada sadece yargılama yapılması gerekir. Orada siyasi şov yapmaya müsaade edilmez. Ben de ağır ceza başkanlığı yaptım, çok önemli davalara bakmak nasip oldu. Burada kesinlikle hiçbir mahkeme söylemlerden etkilenmez. Mahkeme dosyadaki delillere göre, maddi delillere göre, vicdani kanaate göre karar verir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Politika, Gürlek, Medya, Son Dakika

Son Dakika Politika Canlı Yayın İçin Kanun Gerekiyor - Son Dakika

