Canlı yayında Sinan Oğan'ı çıldırtan iddia: İspatlamayan namussuzdur, şerefsizdir

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıklamasının ardından katıldığı bir yayında hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

"İLHAM ALİYEV BENİ ARAMADI"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kendisini aradığı iddiaları hakkında Oğan, "İlham Aliyev beni aramamıştır. Bana Aliyev'den bir mesaj gelmemiştir. Aliyev'in böyle bir girişimde bulunacağı da aklımın ucundan geçmez. Bizim turancı ruhumuzun doğal bir geleneğidir. Gönül bağı başka bir şeydir. Türkiye, Azerbaycan'ın Azerbaycan da Türkiye'nin iç işlerine karışamaz" ifadelerini kullandı.

PETROL KUYUSU İDDİALARINA SERT CEVAP

Azerbaycan'da petrol kuyuları olduğu iddialarına çok sinirlenen Oğan, "Benim petrol kuyularım varmış öyle diyorlar. Bizim seçim otobüsümüzün mazotu bitti, benzin istasyonu sahibi bu benden olsun dedi. Kendi kiraladığımız seçim otobüsümüzü gezdiremiyorduk biz. Bırakın bu iddiaları. Mahkemem varsa getirin belgelerini önüme koyun. İspatlamayan namussuzdur, şerefsizdir. Hepsine dava açacağım. Kim paylaşmışsa dava açacağım. İnsanların haysiyeti ile oynamak bu kadar kolay olmamalıdır." dedi.