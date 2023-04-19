Canlı yayında sorulan soru, Muharrem İnce'yi küplere bindirdi: Saygısızlık bu - Son Dakika
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Canlı yayında sorulan soru, Muharrem İnce'yi küplere bindirdi: Saygısızlık bu

19.04.2023 10:13

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını cevapladı. İnce, "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" sorusuna sinirlenirken, "Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Demokratik hakkımı kullanıyorum. Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu" ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Program sırasında Muharrem İnce'ye "Adaylıktan çekilmeyi düşünür müsünüz?" diye soruldu.

"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

Bu soruya sert tepki veren İnce, şunları söyledi: "Ne demek çekilse ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bu çok anti demokratik bir şey. İnsani değil bu. Bu tam bir ihale mafyası yöntemi. Demokratik hakkımı kullanıyorum. 114 bin kişi seçim kuruluna gitmiş imza vermiş.

"SAYGISIZLIK BU"

Peki 2018'de niye çekilmedi Meral Akşener. Temel Karamollaoğlu madem o kadar çok biliyor niye benim lehime çekilmedi. Kılıçdaroğlu o zaman niye Meral Hanım'dan çekilmesini istemedi. Bana gelince çekilsin. Böyle bir şey olabilir mi? Seçime gidiyoruz, oy pusulaları basıldı. Saygısızlık bu."

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Memleket Partisi, Muharrem İnce, Meral Akşener, Sözcü TV, Politika, Güncel, Son Dakika

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