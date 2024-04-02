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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrikleri kabul etti - Son Dakika
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Politika

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrikleri kabul etti

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrikleri kabul etti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti. Canpolat, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini ileterek, daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

02.04.2024 17:30  Güncelleme: 17:35
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31 Mart Mahalli İdareler Seçimleriyle Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden seçilen Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Seçim İrtibat Bürosunda tebrikleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliliye Belediye Başkanlığına yeniden aday gösterilen Canpolat, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Haliliye'de kazanan isim oldu.

Görev süresince hizmete sunduğu, eser ve hizmetleriyle halkın gönlünü kazanan Başkan Mehmet Canpolat, Haliliye'de sandıktan en çok oy alan aday oldu. Başkan Mehmet Canpolat'ın yeniden seçilmesi, vatandaşlar tarafından büyük sevinçle karşılandı. Seçim İrtibat Ofisinde vatandaşlarla bir araya gelen Canpolat, tebrikleri kabul ederek, seçim süresince destek veren tüm vatandaşlara teşekkürlerini iletti. Hayırlı olsun temennilerini kabul eden Canpolat, Haliliye'ye daha iyi hizmet etmek için daha çok çalışacaklarını ifade etti.

Büyük teveccühle karışlanan Canpolat, vatandaşlarla tek tek görüşerek, hatıra fotoğrafları çektirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Mehmet Canpolat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, tebrikleri kabul etti - Son Dakika

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