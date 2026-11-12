Caparov seçim öncesi güneyde Özbek-Kırgız çatışma planı uyarısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Caparov seçim öncesi güneyde Özbek-Kırgız çatışma planı uyarısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Caparov seçim öncesi güneyde Özbek-Kırgız çatışma planı uyarısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, seçim öncesi güneyde Özbekler ile Kırgızlar arasında etnik çatışma çıkarma planları tartışıldığını söyledi. Halkı provokasyonlara kapılmamaya çağıran Caparov, 1990 ve 2010'daki olayları hatırlatarak gençleri uyardı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, gelecek yılın ocak ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ülkenin güneyinde bazı siyasetçilerin Özbekler ile Kırgızlar arasında etnik çatışma çıkarmaya yönelik planları tartıştığını ifade etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, sosyal medya hesabından halka hitaben yaptığı açıklamada, kısa süre önce ülkede isyan çıkarma hazırlıklarının yapıldığı yönünde istihbarat aldığını belirtti. Caparov, "Kötü niyetli ve dürüst olmayan siyasetçiler, cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi güneyde Özbekler ile Kırgızlar arasında etnik çatışma çıkarmaya yönelik planları tartışıyor. Amaçları, isyanlar çıkararak seçimlerin yapılmasını engellemektir. Onlar henüz sadece konuşuyorlar. Ancak bu kışkırtıcı düşüncelerin hayata geçme ihtimali var. Çünkü Özbekler ile Kırgızlar arasında çatışma çıkarmak için insanların duygularını istismar eden ve milli gururuna dokunan çeşitli asılsız söylentiler yayarak, hiçbir neden yokken bir çatışma çıkarabilirler. Bunu 1990 ve 2010 yıllarında iki kere yaşadık" dedi.

"Kendinizi çatışmanın içinde sürüklemeye izin vermeyiniz"

Bu olaylar sonucunda çok sayıda Özbek ve Kırgız'ın hayatını kaybettiğini hatırlatan Caparov, organizatörlerin ise bu çatışmalardan hiçbir şekilde etkilenmediğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Caparov, "Onlar insanları birbirleriyle karşı karşıya getiriyorlar. Karşılıklı düşmanlığı kışkırtıyor, kendileri ise bir kenara çekilerek, yaşananları izliyor. Onların tek istediği iktidar. Sonuçta aldatılan ve zarar gören her zaman sıradan insanlar oluyor. Üstelik bu olayların sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırılanlar da sıradan bir ailelerin çocukları oldu. Bu nedenle Özbek olsun, Kırgız olsun herkese sesleniyorum, hiçbir provokatif açıklamalara boyun eğmeyiniz ve kendinizi çatışmanın içinde sürüklemeye izin vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

"Provokatörlerin ellerinde kukla haline gelmesine izin vermeyiniz"

Özbek ve Kırgız aksakallara seslenen Caparov, geçmiş yaşanan olaylara tanıklık etmemiş 20 ila 25 yaşındaki sıcak kanlı gençleri uyarmaları çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Caparov, "Etnik çatışmanın nasıl bir şey olduğunu bilmeyen gençlerin sadece iktidara susamış kötü niyetli provokatörlerin ellerinde kukla haline gelmesine izin vermeyiniz. Ben bunu korktuğum için söylemiyorum. Benzer olayların yaşanmaması için uyarıda bulunuyorum" dedi.

Günümüzde Kırgızistan'ın 1990 ve 2010 yıllarındaki gibi zayıf bir ülke olmadığını vurgulayan Caparov, muhtemel bir çatışma çıkması durumunda ülkenin bir ila iki gün içerisinde olayları önleyebilecek güç ve imkanlara sahip olduğunu ifade etti.

Kırgızistan'da 29 Ocak 2027 tarihinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması planlanıyor.

Kaynak: İHA
KırgızistanPolitikaGüvenlikDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Hacı Yakışıklı’nın TV100 programlarına son verildi Hacı Yakışıklı'nın TV100 programlarına son verildi
Jennifer Lopez’den yeni şarkısını ilk kez tanıttı Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok Büyük organizasyon iptal edildi Cinsel içerikli film yıldızlarına havalimanında şok! Büyük organizasyon iptal edildi
16:17
Muslera futbolu bırakıyor Veda edeceği maç belli oldu
Muslera futbolu bırakıyor! Veda edeceği maç belli oldu
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti İşte Türkiye’nin boşanma haritası
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dikkat çekmişti! İşte Türkiye'nin boşanma haritası
15:15
İnfial yaratan görüntü İşte o şehir magandalarına verilen ceza
İnfial yaratan görüntü! İşte o şehir magandalarına verilen ceza
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:12
116 suçtan aranıyordu Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
116 suçtan aranıyordu! Kırmızı bültenli Sercan Sayal Türkiye’ye getirildi
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 16:28:52. #7.13#
SON DAKİKA: Caparov seçim öncesi güneyde Özbek-Kırgız çatışma planı uyarısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android