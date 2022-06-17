Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Balkan ziyaretini sürdürüyor. Saraybosna'da Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile bir araya gelen Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birliğine, istikrarına ve toprak bütünlüğüne her zaman destek verdiğimiz kardeş Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'dayız" dedi. - SARAYBOSNA

Başkan Demir: 'Bosna Hersek ile dostluk bağlarını daha da sağlamlaştırıyoruz'

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Çavuşoğlu, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç ile görüştü - Son Dakika

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