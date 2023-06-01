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Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Billström'e çağrıda bulundu

01.06.2023 21:14

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerine yanıt vererek, İsveçli dostlarına terörizmle mücadelede somut adımlar atmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin ifadelerini yanıtladı.

"SOMUT ADIMLAR ATIN"

Bakan Çavuşoğlu, paylaşımda, "İsveçli dostlarımıza çok açık bir mesaj! Üçlü Muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerinizi yerine getirin ve terörizmle mücadelede somut adımlar atın. Diğer hususlar ancak o zaman hallolur." sözlerine yer verdi.

"ÇOK AÇIK BİR MESAJ"

Billström, Twitter'da, toplantıya ilişkin paylaşımında, "Bugün Oslo'daki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, üye devletlerin İsveç'in NATO üyeliğine güçlü desteğini gösterdi. Bu, Türkiye ve Macaristan'a, İsveç'in NATO'ya girişini onaylama sürecine başlama konusunda çok açık bir mesaj." ifadesini kullanmıştı.

NATO DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANTISI

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları, Oslo'da gayriresmi toplantıda bir araya gelerek, 11-12 Temmuz'da yapılacak Vilnius Zirvesi'ne ilişkin hazırlıkları ele alıyor.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Çavuşoğlu, İsveç Dışişleri Bakanı Billström'e çağrıda bulundu - Son Dakika


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