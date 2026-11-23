AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın geçtiğimiz cumartesi günü sunduğu 2028-2034 bütçesine ilişkin son öneriye, Macaristan'ın ardından Çekya'dan da itiraz geldi. Çekya Başbakanı Andrej Babis, teklifin "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar'ın bugün parlamentoda yaptığı konuşmada AB Konseyi Başkanı Costa'nın 2028-2034 bütçesine ilişkin son teklifini kabul etmeyeceklerini açıklamasının ardından teklife bir ret cevabı da Çekya Başbakanı Andrej Babis'ten geldi. Orta Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Vişegrad Grubu toplantısına katılmak için Slovakya'nın başkenti Bratislava'ya hareketinden önce yaptığı açıklamada Babis, bütçe teklifinde Çekya'ya ayrılan kaynakların azaltılmasını, Avrupa Parlamentosu ve diğer Avrupa kurumlarının işleyişine ilişkin harcamaları ve Ukrayna'ya ayrılan kaynakları eleştirdi. Bratislava'da Slovakya, Polonya, Macaristan ve Avusturya liderleri ile gerçekleştireceği görüşmede bütçeye ilişkin istişareler gerçekleştirmeyi planladığını söyleyen Babis, Vişegrad Grubu'nun ayrıca Brüksel'de bir koordinasyon toplantısı yapmayı da planladığını ifade etti.

"Bütçe teklifi kesinlikle kabul edilemez"

Babis, yeni bütçe teklifinin ülkelerin kendi yatırımları için kullanabileceği payı azaltırken, AB düzeyinde yönetilen ortak programların paylarını artırdığını vurguladı. Çek lider, "Net katkı sağlayan ülkeler, dayanışma içindeymiş gibi yapmakla kalıyor. Biz AB'ye girmeden önce otoyollarını yaptılar ve şimdi bizim yatırım yapmamıza imkan tanımamak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Babis, yeni önerinin üye ülkelere ayrılan kaynaklar ile AB'nin ortak programlarına ayrılan kaynaklar arasındaki mevcut yüzde 60'a yüzde 40 oranını, yüzde 40'a yüzde 60 olarak tersine çevirdiğini savundu. Babis, "Bütçe teklifi kesinlikle kabul edilemez. Tutumlar birbirinden o kadar uzak ki nasıl anlaşabileceğimizi hayal bile edemiyorum" ifadelerini kullandı. Daha önce Ukrayna'ya sağlanan bir krediye Çekya'nın katılmasını reddeden Babis, Ukrayna'nın finansmanının da bütçeden ayrı ele alınması gerektiğini söyledi.

Birçok ülke bütçeyi eleştirdi

Macaristan Başbakanı Peter Magyar da, son AB bütçe teklifini kabul etmeyeceklerini belirterek, planın Macaristan'ı kişi başına en fazla net katkı sağlayan ülkelerden biri haline getireceğini söylemişti. Bugünkü açıklamasında Macaristan'ın katkısının mali gücüyle orantılı olmasını isteyen Magyar, Ukrayna'ya desteğin de uzun vadeli AB bütçesinden ayrı ele alınmasını talep etmişti.

Costa'nın son teklifi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz tarafından da eleştirilmişti. Ukrayna konusunda Orta Avrupalı liderlerden farklı bir tutum benimseyen Merz, bütçenin toplam büyüklüğünün azaltılmasını ve Ukrayna'ya güçlü, sürdürülebilir ve çok yıllık destek sağlaması gerektiğini söylemişti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise bütçeyi Ukrayna'ya yardımla ilişkilendirdiği için Almanya Başbakanı Friedrich Merz'i Ukrayna'ya ilave kaynak sağlamayı reddeden ülkelere "şantaj" yapmakla suçlamıştı.